Este miércoles, con el programa para fortalecer las trayectorias educativas, se producirá el regreso a las aulas en la provincia de Buenos Aires. Será entre el 17 de febrero y 31 de marzo, y el 17 de este mes y el 30 de abril. Servirá de experiencia para el comienzo del ciclo lectivo.

La inspectora Jefe Distrital, Andrea Larrieu Lacoste, dijo a LU 24 estar “con mucha expectativa, como lo está viviendo toda la provincia, porque la idea es que la política de cuidado esté presente. El plan jurisdiccional marca claramente el distanciamiento físico dentro del aula, al menos de un metro y medio, y en áreas de desplazamiento, de dos metros; el uso correcto del tapabocas; la ventilación adecuada de las aulas, y la limpieza y desinfección regular que deben estar garantizadas; la higiene frecuente de manos”.

También refirió “al trabajo articulado en lo que es la alternancia entre la educación presencial y no presencial. El 2020 nos marcó con respecto a los que es la tecnología y el uso de diferentes dispositivos”.

Asimismo, manifestó que “hay contacto directo con las autoridades sanitarias que nos marcan la situación epidemiológica”.

Destacó como fundamental “la organización de cada una de las instituciones y la comunicación con las familias para que estén sabiendo cómo sus hijos iniciarán esa presencialidad, que no es general, cada escuela tiene su realidad, de acuerdo a sus espacios y la matrícula”.

“El periodo que se inicia es de intensificación de la enseñanza, que está orientado a aquellos alumnos que han tenido sus trayectorias educativas interrumpidas o que están en proceso. No es para todos sino para algunos alumnos”, precisó.

Sobre el Programa especial para el Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas (Forte), subrayó que se realizará entre el 17 de febrero y el 31 de marzo para los estudiantes de primario y secundario que no estén en su último año del nivel y necesiten intensificar sus conocimientos.

En tanto que, desde el mismo 17 y hasta el 30 de abril será para los alumnos del último año del secundario. En este sentido, remarcó que “habrá más cantidad de módulos apoyando esas trayectorias”.

En las escuelas primarias -son 21- desde mañana habrá clases presenciales durante dos horas diarias con 15 minutos de recreos escalonados y contextualizados en las denominadas “burbujas”, para que no se junten los distintos grupos. Y en las secundarias, será de acuerdo a la planificación, con “una logística más avanzada”. El ingreso y egreso será escalonado, cada 10 minutos, con toda una organización que es bien particular de cada establecimiento.

Ciclo lectivo

De acuerdo al calendario escolar, el 1 de marzo comenzará el ciclo lectivo 2021 para Inicial, Primaria, Especial y modalidades; mientras que el 8 de ese mes arrancarán las secundarias.

“La gran mayoría de las escuelas” está lista para comenzar

Larrieu Lacoste afirmó que “la gran mayoría de las escuelas está en condiciones” para comenzar con las actividades presenciales. De los 44 establecimientos educativos, siete se van a estar organizando durante estos tres días.

Informó que “tenemos algunas situaciones con secundarias que arrancan con lo virtual y se esperará un día más para el inicio, como el caso de la número 6 y el anexo; o la número 2, que estará iniciando lo presencial el lunes. También tiene que ver el tema de auxiliares, es sumamente importante la ventilación; mientras que la número 4 y el anexo 2040, arrancarán unos días más adelante lo presencial”.

En este inicio, los kioscos no están habilitados. Y el Servicio Alimentario Escolar (SAE) estará garantizado, a través del Consejo Escolar, con la entrega de bolsones de alimentos, de la misma forma que se hizo durante 2020.

“La variedad es grande pero si sabemos que cada escuela, con sus equipos directivos y los docentes, ha puesto su mayor esfuerzo para que las políticas de cuidados estén realmente garantizadas”, resaltó Larrieu Lacoste.

Entrega de insumos

Desde las 7 horas de este miércoles, en la Jefatura Distrital, se entregarán termómetros e insumos a las instituciones de niveles primario y secundario que aún les falten.

