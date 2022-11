Regularán el acceso de mascotas a las zonas de baño de las playas del distrito

1 noviembre, 2022

La Comisión de Turismo del Concejo Deliberante avanza en la normativa que regulará la presencia de mascotas en las zonas de baño de las playas del distrito.

Actualmente la prohibición está vigente para Claromecó, pero buscan extenderla a Reta y Balneario Orense.

“Hubo un incipiente avance con respecto al ordenamiento de las mascotas en la playa. Estuvimos viendo la forma de compaginar las cuestiones que se habían presentado en dos expedientes y que se refieren a una ordenanza anterior, también con la modificatoria del artículo 4 de la 7295/19, pero solamente apuntaba a Claromecó y tratamos de ampliarla a todos los balnearios del distrito”, explicó la edil Marisa Marioli (Juntos), presidenta de la Comisión.

“La ordenanza también habla de diferentes aspectos como los vehículos en la playa, la zona de baño y la zona recreativa. Consideramos que hay que darle una vuelta de hoja en función a lo que ha ido pasando con el ambiento costero y demás, pero de eso nos vamos a ocupar en otro momento porque no nos va a dar el tiempo”, agregó.

Marioli indicó que “queríamos regularizar de alguna forma el tema de las mascotas que estaba incluido en el artículo 4 de esa ordenanza que se refería solamente a Claromecó, si está prohibido en la zona de baño, pero no está ordenado ni reglamentado”.

“Es un proyecto que va a salir desde la Comisión con el acuerdo de todos los bloques: nos quedan dos sesiones y quiero darle despacho. No se lo hizo ahora porque el bloque oficialista tiene una reunión con los delegados y el subdelegado el próximo viernes y nos pidieron que esperemos así hablan con ellos. Tenemos que empezar este verano con algunas cosas que faltan”, sostuvo.

