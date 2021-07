Reimpulsan el Plan de Salud de la Clínica Privada Hispano Argentina

La Clínica Privada Hispano Argentina ofrece un plan de salud a través del cual se accede a todas las prestaciones que brinda.

El director, Dr. Juan Carlos Byrne, explicó a LU 24 que “esto lo venimos haciendo hace ya varios años, con muy buen resultado, y ahora queremos reflotarlo, por un lado, porque por la situación económica hay mucha gente que se está cayendo de la medicina prepaga por no poder acceder a la cuota y nuestro plan es mucho más barato, y, por otro, porque en poco tiempo vamos a incorporar el Servicio de Hemodinamia y los vamos a incluir dentro de las prestaciones”.

Byrne señaló que “está destinado a la gente que no tiene una obra social por su trabajo y que no accede a una cuota de medicina prepaga. Es para personas de hasta 59 años y tienen todas las prestaciones que se hacen dentro de la Clínica”.

El plan comprende diferentes coberturas. Las inscripciones se realizan en la oficina que se encuentra en la Clínica Privada Hispano Argentina, ubicada Dorrego 298.

