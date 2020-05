Reiteran que no está permitido el ingreso de pescadores de otros distritos

26 mayo, 2020

Días pasados se habilitó la pesca artesanal de subsistencia en el partido de Tres Arroyos y debido a algunas inquietudes, Omar “Califa” Calafate difunde que no se permite el ingreso de pescadores de otros distritos, como así tampoco está permitido a los residentes de Tres Arroyos ir a pescar fuera del partido.

También solicita a los pescadores locales no subir fotos de pesca, o tratar al menos de no publicarlas, por respeto a los amigos pescadores de otros distritos que todavía no tienen el permiso o habilitación de pesca en su zona.

“Esperemos poner un poquito de nuestra parte para que todo siga su curso y cuidar de lo que muchos necesitan para vivir, la pesca artesanal. Esperando que se entienda el problema, rogamos que esto pase pronto”, expresó “Califa”.

