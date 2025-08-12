Relación entre actividad física y salud mental

12 agosto, 2025 11

La actividad física tiene un impacto por demás positivo en la salud mental:

-Impacto en el ánimo

El entrenamiento tiene un impacto significativo en nuestro ánimo. Cuando entrenamos, nuestro cuerpo libera neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y las endorfinas. Estos neurotransmisores juegan un papel importante en la regulación del ánimo y pueden ayudar a:

– Mejorar la autoestima y la confianza en uno mismo

– Reducir los síntomas de depresión y ansiedad

– Mejorar la sensación de bienestar general

-Impacto en el estrés

Cuando entrenamos, nuestro cuerpo responde al estrés físico liberando hormonas como la adrenalina y el cortisol. Sin embargo, con el tiempo, el ejercicio regular puede ayudar a:

– Reducir la respuesta al estrés crónico

– Mejorar la capacidad para manejar el estrés diario

– Reducir la tensión muscular y mejorar la calidad del sueño

Además, el ejercicio físico puede ser una forma saludable de liberar tensión y estrés acumulado durante el día.

Profesor Mauro Vitali – Director Maxfit

Volver