Relación entre actividad física y salud mental
La actividad física tiene un impacto por demás positivo en la salud mental:
-Impacto en el ánimo
El entrenamiento tiene un impacto significativo en nuestro ánimo. Cuando entrenamos, nuestro cuerpo libera neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y las endorfinas. Estos neurotransmisores juegan un papel importante en la regulación del ánimo y pueden ayudar a:
– Mejorar la autoestima y la confianza en uno mismo
– Reducir los síntomas de depresión y ansiedad
– Mejorar la sensación de bienestar general
-Impacto en el estrés
Cuando entrenamos, nuestro cuerpo responde al estrés físico liberando hormonas como la adrenalina y el cortisol. Sin embargo, con el tiempo, el ejercicio regular puede ayudar a:
– Reducir la respuesta al estrés crónico
– Mejorar la capacidad para manejar el estrés diario
– Reducir la tensión muscular y mejorar la calidad del sueño
Además, el ejercicio físico puede ser una forma saludable de liberar tensión y estrés acumulado durante el día.
Profesor Mauro Vitali – Director Maxfit