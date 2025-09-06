Remate de Cabaña El Pegual: se pagó $ 9.200.000 por un toro

Se realizó en el predio de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, en Ruta 3 y 228, el noveno remate anual de Productores para Productores de la Cabaña el Pegual, con las cabañas invitadas: el Puesto de Bracco, Los Cedros de Bousquet y la Elena de Garciarena, y la organización de las firmas martilleras Arzoz & Cía., Sucesores de Brivio y Cía., en conjunto con Madelan.

Salieron a la venta 50 toros Angus Colorados y Negros y Polled Hereford y 200 Hembras Angus coloradas y negras, preñadas, paridas y parición primavera.

Luego del almuerzo, que reunió importante cantidad de compradores, se entregaron premios a las cabañas participantes por parte de la Asociación Argentina de Angus, y se presentó en pista el primer toro, un extraordinario ejemplar que se pagó $ 9.200.000.

El segundo llegó a $ 7.800.000, y siguieron los ingresos a pista de 3 animales, manejándose en un promedio de $ 6.000.000 aproximadamente.

Una vez más se demostró que la ganadería esta en el mejor momento y esto lo manifestaron cabañeros y productores, y en especial se centró en los comentarios en los corrales, por la calidad de la hacienda embretada.

