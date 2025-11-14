Remate de Civardi – Blanco: el gordo y la invernada sumaron buenos precios

El remate de Daniel Civardi – Daniel Blanco, realizado este jueves, en Coronel Dorrego sumó valores que siguen afirmándose en el gordo y una invernada que no para de empujar.

Vuela todo vuela en el mercado ganadero. Y si hay pasto, si hay buena gordura, y sobre todo “si hay”, se paga fuerte. Eso fue lo que ocurrió en Coronel Dorrego, donde las firmas Civardi-Blanco presentaron sus ventas, con valores que, en muchos casos, no paran de sorprender.

Lo primero que hubo fue consumo y si hay consumo, hay casi 4100$ para pagarse. Novillos, vaquillonas, todo muestra el estado de los campos, que al llegar a las vacas, unas “Pampas” -eran vaquillonas con kilaje de vaca- llegaron a los 2 millones de pesos al bulto, increíble para animales de 600 kilos topar esos valores (hablamos de 3300$ el kilo…). Y no fue un lote, varios jugaron cerca, con toda la vaca que parecía para mostrador, porque “manufas” regulares o conservas -no hubo….- y alguna No China, son las únicas que mostraban valores por debajo de los 2800$. El toro, idéntico: arriba de los 2.5 millones de pesos para más de un lote, miradas de asombro por todos lados.

La invernada fue lo más numeroso donde se vieron muchos lotes por encima de los 5000 $ tanto en machos como en hembras, donde todo es “pesado”, el livianito está ausente y las manos como es habitual, fueron para Córdoba, Rosario, La Pampa y los locales también jugaban.

El cierre con unas preñadas para dar así un “redondeo” a un remate que desnuda como ninguno el estado de los campos, pero sobre todas las

cosas, “los ánimos” por estos lados.

En adjunto, los valores

Gentileza Infosudoeste – Daniel Bodanza

