Remate de Civardi en la Rural dorreguense: se pagaron 16 millones por un toro

14 septiembre, 2025

Fue un año diferente para la Rural de Coronel Dorrego, esta 60° edición presentaba el desafío de volver a buenas ventas, esas que tal vez el año pasado no dejaron buenas sensaciones y que este año, retornaron a lo que siempre fue: una buena plaza por calidad y valores.

Con un día “pintado” y con la camaradería de siempre entre los muchos cabañeros que transitan el circuito del sudoeste bonaerense, las ventas se presentaban con expectativas, basados en lo visto en las juras, donde todos destacaron la calidad de lo clasificado.

Con la entrada del Gran Campeón Macho de la familia Aldazábal, Daniel Civardi dio por inauguradas las ventas, siempre bajo el martillo de Juanjo Ercazti, un clásico al cual el binomio Civardi-Blanco, siguen apoyando para esta venta.

Y llegaron las ofertas, las manos y las pujas para que ese primer ejemplar, se fuera en 16 millones de pesos. De ahí en más, hubo que ir trabajando toro a toro, para lograr la venta de los 19 pedigrees a buen promedio. Los controlados, siempre más buscados, tuvieron la “cumbre” otra vez en los del “ruso”: con 4 Mateos colorados, el máximo se fue con 11 millones y tres toros a poco más de 8 millones de pesos, para luego seguir con selección y sacar uno a uno los toros controlados.

Las hembras de pedigree fueron la continuidad, algo más trabajadas, para luego si con las controladas, la agilidad y las manos volvieran a empujar. El cambio de raza fue otra vez con trabajo, pero la emotiva despedida de esta pista de Hugo Álvarez y su emblemática cabaña 22 de Septiembre, fueron el momento destacado de “los Pampas”, para terminar con unos Shorthorn que acompañaron.

El paso a los lanares mostró un mercado cada vez más chico de criadores, trabajando así los corriedale, los Merino y los Dorper, aunque estos últimos a buenos valores.

Para el cierre, unas hembras PC fuera de Exposición y buenos valores, sobre todo para las sin servicio, vaquillonas de 470 kg que hicieron arriba de los 2 millones de pesos.

Se fue una nueva muestra, con la tranquilidad del deber cumplido y el saber que hay que seguir trabajando, mejorando y lo que sobra por estos pagos: empujando.

En lo que hace a resultados, en toros: los Angus PP hicieron un promedio de 6.147.368, con un máximo de 16.00.000. los Angus PC, promediaron 5.613.157, máximo 11.000.000; Polled Hereford PR, promedio 3.750.000, máximo 6.000.000; Shorthorn PC, promedio 3.750.000, máximo 4.000.000.

Vaquillonas: Angus PP promedio 4.100.000, máximo 5.500.000; Angus PC, promedio 2.611.111, máximo 3.200.000; Angus PC S/S promedio 2.010.000, máximo 2.020.000; Polled Hereford PR, promedio 2.250.00 máximo 2.300.000.

Vacas Angus PP c/cría (lqp): promedio 1.500.000.

Terneras Angus PP: promedio 2.400.000.

Ovinos: Corriedale PP: promedio 780.000, máximo 1.000.000; Corriedale PP Lote, promedio 416.667, máximo 500.000; Corriedale PP hembras: promedio 300.000; Merino PP, promedio 800.000; Dorper PP, promedio 950.000.

Info y fotos: Gentileza: infosudoeste.com.ar

