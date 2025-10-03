Remate de Civardi: Mercado en alza y muy buenos precios en invernada

3 octubre, 2025 0

Este jueves se realizó en Coronel Dorrego un nuevo remate de la firma Daniel Civardi, en colaboración con Daniel Blanco, la que mostró un mercado muy firme, con terneros que llegaron a los 5000 pesos por kg, para llegar a un máximo de 1.450.000 pesos bajo el martillo. Los novillos en tanto, marcaron 4000 pesos/kg.

En gordos, las vacas pasaron casi a 2900 pesos por kilo; en consumos, 3400 y los toros hicieron 2700, con un mercado que parece ir para arriba.

Sin dudas, el mercado está en una vorágine y en Dorrego, mostró que siempre hay lugar para sorprenderse.

Info y fotos: Carlos Bodanza- infosudoeste.com.ar

Volver