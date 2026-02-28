Remate en el Balneario San Cayetano

El sábado 4 de abril se rematarán 5 lotes de la manzana 20 del Balneario San Cayetano. La subasta pública comenzará a las 14:30 y se realizará frente a cada uno de los lotes de tal modo que los interesados visualicen las características de cada uno de los terrenos.

La base imponible de los terrenos es:

Por el lote 1, de 445 m2: la suma de $70.000.000.

Por el lote 15, de 450 m2: la suma de $65.000.000

Por el lote 16, de 450 m2: la suma de $65.000.000

Por el lote 17, de 450 m2: la suma de $65.000.000

Por el lote 14, de 618 m2: la suma de $85.000.000

La forma de pago es: el día de la subasta la suma equivalente al 10% del precio de venta; el saldo restante en 4 cuotas iguales y consecutivas a pagar hasta los días 4 de mayo, 4 de junio, 6 de julio y 4 de agosto de 2026. El comprador deberá abonar, además, en el acto de la subasta, el importe correspondiente al Impuesto de Sellos, y la comisión de los 3 Martilleros Públicos intervinientes.

Como en cada una de las subastas realizadas en la gestión del Intendente Miguel Gargaglione, lo recaudado se invertirá en obras y/o maquinarias que contribuyan a mejorar la villa balnearia.

Para más información, comunicarse al teléfono 2983 501703 o enviar mail a [email protected].

