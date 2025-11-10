Remate Nº 920 de la Agrícola Ganadera, en la sociedad Rural de Avenida Libertad y Aníbal Ponce

10 noviembre, 2025 0

La Agrícola Ganadera hará este martes desde las 15 su remate feria Nº 920, de forma presencial en las instalaciones Feria de La Sociedad Rural de Tres Arroyos en Avenida Libertad y Aníbal Ponce.

Daniel Alonso el Gerente de la Firma Ganadera, habló con LU 24 “vamos camino a los 100 años, en lo personal me pone muy contento estar presente en este momento”.

“Para este remate, como es habitual empezaremos el día con un almuerzo previo acompañados por nuestros cliente y amigos, detalló y explicó que “en esta ocasión, tenemos anotadas 500 cabezas, 330 animales van a la balanza, 80 terneros y terneras de Invernada, 60 Vacas al corte y 30 vacas con ternero y para completar tendremos 30 vaquillonas Aberdeen Angus con Servicio de toro Limangus, a parirse en marzo/abril 2026”.

Por otro lado, aseguró que “el plazo de pago para los compradores de 60 a 90, Invernada de 30 a 60 día y hacienda consumo 21 días hábiles para abonar, con las tarjetas Procampo y Galicia Rural”.

“Siempre la vaca marca el rumbo del remate, con sus destacados precios, la hacienda estará completa hoy a la tarde, evitando la posible lluvia de mañana, esperamos contar con nuestros clientes y agradecemos a quienes nos acompañaron en este tiempo”.

Luego, anticipó que “estamos viendo la posibilidad de hacer un remate especial, de macho y hembra para la primera quincena de diciembre, más adelante confirmaremos que sucede”.

