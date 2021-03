Remís Cabral: “estamos levantando otra vez el trabajo”

Roberto Reino, encargado de la remiseria Cabral, más conocida por su número telefónico 430043, ubicada en Liniers y Azcuénaga, dialogó con LU24 esta mañana para comentar cómo está llevándose el trabajo ahora principalmente ante la vuelta a clases.

En primer lugar, sostuvo que no ha incrementado tanto el trabajo como en años normales, considerando que los chicos no están concurriendo al 100% a clases, pero mejoro la cantidad de viajes, indicó “estamos levantando otra vez el trabajo”.

En ese sentido, sostuvo “otros años era mayor la cantidad de chicos que tomaban remís”, considerando la situación actual y la apertura de las escuelas pero con burbujas.

Comentó en LU24 que en Remiseria Cabral cuentan con 20 autos a disposición de los clientes y explicó “nosotros tenemos autos que entran a las 6 y media de la mañana, que trabajan hasta las 18/ 19 horas, y nos quedan muchos menos autos, quedan muy pocos autos de 19 a 24 horas”, es por ello, es que justificó que suele suceder que haya más demora en llegar los autos en esos horarios en los que hay pocos vehículos en agencia, y por supuesto, los días de lluvia se intensifica mucho más el trabajo.

“Mucha gente ha dejado de trabajar en los remís por la situación” indicó Reino, y explicó que la situación del COVID 19 ha sido crítica para el trabajo en los remises, ya que la escases de viajes, provocó que “con el tema de la pandemia, se ha pasado el modelo y no lo han podio cambiar, entonces se pone difícil, aparte nosotros tenemos que buscar autos de color blanco, entonces se complica, estamos viendo si se puede gestionar poner autos de color grises”.

Con respecto a ello, y ante el reciente incremento de la tarifa, Reino sostuvo que hoy la tarifa está en 130 pesos, y que cada chofer “paga una planilla de 6 viajes”, y a pesar de ello, dijo “se hace muy difícil mantener el auto en condiciones” el aumento tanto de combustibles, como de gomas o en general todo lo que implica el mantenimiento de los vehículos, implica una situación económica difícil para todos los remiseros.

En cuanto a las medidas de seguridad con las que cuentan los autos indicó “casi todos los autos tienen el nylon divisor, todos tenemos alcohol, trabajamos con el alcohol líquido que es mas practico y echamos a todo el auto”, y aún ante todas las medidas preventivas reconoció que “sigue pasando que la gente tiene miedo de subirse”.

