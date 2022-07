Remis Moreno analiza pedir cambios en el modo de tarifar los viajes

9 julio, 2022 Leido: 1269

Miguel Lusi, desde Remis Moreno, trazó un panorama sobre la actualidad que vive el sector, y sostuvo que la tarifa única vigente “tiene a la gente de rehén, en un servicio que está cada vez peor y no tiene miras de mejorar en el corto plazo”.

Lusi vino a la ciudad para ayudar a su hermano en la agencia de calle Istilart y se quedó en Tres Arroyos. “Viví 30 años en La Plata, llegué hace 5 meses y me llama mucho la atención cómo se maneja en esta ciudad, veo a la gente de rehén de un servicio que está cada vez peor y no tiene miras de mejorar en el corto plazo, estamos pensando en otra alternativa para fijar la tarifa” dijo.

“La gente debe saber que la tarifa es única, ronda en los 300 pesos y se maneja por zonas. En La Plata y no se maneja así, uno tiene que pagar por lo que viaja, no ser rehén de una agencia o de una zona. Es una locura, uno hace dos cuadras paga 300 pesos al igual que el que hace 4 kilómetros, y para este último, termina siendo barato; es una situación injusta que se plantea y veo que no va a cambiar a corto plazo”, reiteró.

Sostuvo no estar de acuerdo con el resto de las agencias y que no los consultaron cuando se decidió el último aumento: “No estamos de acuerdo con el resto de las agencias, es como que la nuestra siempre quedo afuera, nunca nos consultaron tuvimos que aceptar el aumento porque no quedaba otra”, expresó y agregó: “Pensamos que la tarifa tiene que ser mucho más baja: en La Plata el viaje mínimo vale 100 pesos y por cuatro cinco o seis cuadras, y después sí aumenta”.

“Sería como una bajada de bandera que de hecho acá ya existe, porque a los 300 pesos según el cuadrante después se pagan 10 pesos más por cuadra cuando se sale del mismo”, dijo.

Lucci dijo que atravesaron la pandemia y en medio de ella, “todo se volvió más digital, la gente no viene a los bancos como antes y eso nos afecta ya que nosotros, al estar en el centro de la ciudad, usa el servicio la gente que viene a hacer trámites al centro, y por seis o siete cuadras no toma remis, se viene caminando, porque es más el tiempo de espera que el tiempo para llegar a pie”.

Coincidió en que hay momentos del día en que se ven superados ante la demanda: “sucede en horas tempranas, a la salida de los colegios, donde la demanda excede en estas horas pico, y la gente tiene que esperar porque no tenemos autos, y de noche hay demoras porque cuesta conseguir choferes, hay muy poca gente que quiere trabajar de noche”, graficó.

“Hemos recuperado algunos autos, tenemos un promedio de autos trabajando diariamente de 12 a 15, con eso nos manejamos, tenemos una aplicación que largamos hace un mes se puede descargar desde el Play Store como Remis Moreno, donde ahí tiene toda la información necesaria para el usuario. Nosotros no usamos más la radio, manejamos todo por sistema, cada coche tiene un celular donde le llega el viaje que se le asigna, lo afecta, lo realiza, queda todo registrado ahí, y evita usar el Whatsapp y el teléfono”, finalizó.

