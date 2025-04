Remiseros: “si subsidian colectivos, nosotros estamos en desventaja”

21 abril, 2025 0

Al menos desde una agencia de remises en un mensaje de texto enviado a LU 24, que no comparten el criterio municipal de lograr subsidios para el transporte colectivo urbano, ya que los remiseros quedarían en desventaja ante esta situación.

Sebastián Anselmi, desde Remi Car, manifestó “a nosotros no nos dieron nunca nada, ni un alfiler, siempre nos ponen palos en la rueda, pero si vienen subsidiados no, tienen que venir a trabajar todos los días, ganarse el manguito todos los días, pagar al chofer, pagar el gas oil: se lo tienen que ganar y no se los tiene que dar el gobierno; si vienen así todo bien pero si vienen con subsidios no”.

FOTO ILUSTRATIVA

Volver