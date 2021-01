Remises en crisis: las agencias redujeron su flota a la mitad y no pueden satisfacer demanda

Las quejas de usuarios de remises de nuestra ciudad son frecuentes por la falta de vehículos sobre todo los viernes por la noche, sábados y domingos. Consultado a Sebastián Anselmi, propietario de la agencia de remises Remi Car, afirmó por LU24 que esto pasa porque “muchos autos se han dado de baja”.

Dijo que el 2020 fue un año catastrófico debido a la pandemia del coronavirus y por los costos de los insumos: “Una cubierta salía 4.500 pesos hoy vale 10.000. A la hora de reponer los números a este precio no están dando”.

También aseguró que la demanda de vehículos tampoco la pueden asegurar durante los días de semana: “Aprovecho el espacio para pedir disculpas a los clientes que llegamos un poco tarde, la verdad que a veces se nos complica bastante porque la flota se ha reducido a la mitad, en todas las agencias de la ciudad, y hoy en día no hay autos para incorporar, la gente mayor no anda y muchos hicieron otros trabajos, abandonaron el rubro porque el año pasado fue muy dificil”, dijo.

Finalmente pidió “a quien quiera trabajar y tengo un auto blanco, modelo 2015 más o menos, y quiera ponerlo, que lo ponga porque hacen falta más unidades”.

