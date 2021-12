Remises, la lucha imposible: pedirán una reunión con concejales

21 diciembre, 2021

Con menos de la mitad de la flota que funcionaba antes de la pandemia y una dificultad cada vez mayor para lograr que el servicio sea rentable para los prestadores y que funcione para los usuarios, ya que es prácticamente imposible conseguir un auto un fin de semana, o de noche o en horario pico -ni hablar en días de lluvia- varios remiseros tienen previsto reunirse por estos días con concejales para buscar una salida a una situación que no encuentra resolución en lo inmediato.

Así lo indicó Javier Pérez, remisero y que habitualmente obra como vocero de los prestadores. “Es probable que no lleguemos a los 150 autos en la calle”, admitió, un número inferior en casi el 50% de lo que funcionaba como transporte público hace dos años. “Y lo cierto es que la mayoría dejó de trabajar porque no dan los números, y al mismo tiempo no se puede pensar en otro tipo de transporte público porque estaría en la misma situación. Hay agencias que no abren de noche, o los domingos, pero es realmente porque no pueden”, aseguró Pérez.

La ordenanza municipal vigente, la número 7066, modificó las anteriores y si bien en su primer artículo hace referencia a los remises como “un servicio público de transporte de pasajeros”, la realidad es que las regulaciones que establece no tienen que ver con horarios de funcionamiento o dotaciones de “guardia”. Unicamente se limita a fijar que cada agencia debe tener cuatro unidades -dos en el caso de las localidades, donde ya no quedan remiseros- pero ya no indica ni días ni horarios de apertura y cierre.

