Remisses: aumento de tarifas y falta de vehículos, la problemática constante para brindar servicio

6 marzo, 2023

Javier Pérez titular de una agencia de remisses de nuestra ciudad habló con LU 24 sobre la realidad que afecta al servicio, por la problemática de falta de autos para brindar una correcta atención a quienes lo necesitan.

Dijo que “se ha incrementado la demanda en todas las agencias”, y sostuvo que “en Tres Arroyos està faltando gente a la noche, los días de semana lo que afecta a quienes trabajan de noche, y se incrementa sobre todo en los fines de semana; además se han producido dos o tres hechos delictivos y la gente tiene miedo”.

Vamos a tratar de reforzar la demanda en la Fiesta del Trigo, pero hay momentos en que no alcanzan los autos.

“La tarifa mínima es de 500 pesos desde el 1 de marzo, y cada agencia tiene un cuadrante distinto, pero normalmente son 20 cuadras por 20 cuadras” afirmó , y respecto a la suba, dijo que “nos vamos arrimando a los costos, no quisimos incrementar tanto”. Sobre la carencia de autos relató que “en mi agencia hace meses que no se incorporan, antes venían a consultar, a interesarse, pero ahora no pasa eso, hay gente que no quiere”.

Respecto al costo de la planilla que debe pagar cada remis para operar en cada agencia dijo que “es de seis viajes, y se incrementa de acuerdo a la suba de la tarifa”, concluyó.

