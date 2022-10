Remodelada a pleno, se reinauguró la sede local de La Bancaria

21 octubre, 2022

Con la presencia de delegados de la Seccional Bahía Blanca, quedó reinaugurada este viernes la Delegación local de La Bancaria, ubicada en Saavedra 247. Estas dependencias fueron remodeladas en su totalidad, para brindar la atención y el servicio a los trabajadores bancarios.

El encuentro contó con la presencia de los bahienses Carina Marmanelli, Fernando García y Marcelo Ferrero, que fueron recibidos por el representante gremial local Leonardo Dattoli.

“Ellos posibilitaron la reapertura de esta delegación. Además los saludo a todos los bancarios de Tres Arroyos, afiliados o no. Está bueno que esto se reinaugure porque se ha hecho, salvo pocas cosas puntuales, todo a nuevo. Y está bueno que lo empiecen a disfrutar”, consideró Dattoli.

“El lugar estaba muy abandonado, pero empezamos de a poco, con la ayuda de varios delegados de acá que colaboraron limpiando, sacando pastos, sacando chapas viejas, tanques viejos, y se hizo toda la cañería nueva de los baños, realmente se restructuró todo.

Se trata de un salón completo, con vajilla -nos faltaría mantelería- pero está muy lindo para poder ser usado nuevamente”, señaló.

Fernando García, de la Seccional Bahía Blanca, aseguró que “desde que asumimos, la idea era poner en valor esta sede, que encontramos muy mal, y mediante el esfuerzo conjunto de delegados y afiliados locales, nuestra Seccional y el área de Vivienda nacional, se pudo lograr. Lo que necesitamos ahora es que esta Delegación cobre dinamismo, que sea utilizada, que vuelvan los asados y los encuentros. Y queremos lograr lo mismo en otras localidades”.

García se refirió también a aspectos vinculados a las paritarias.

En tanto, Marcelo Ferrero -también de la Seccional bahiense de La Bancaria- consideró que “hay un amplio desarrollo en toda la región, tenemos una vuelta de 5000 km de recorrida para visitar todas las localidades, y hoy hemos venido a poner en valor este edificio que es de la comunidad bancaria de Tres Arroyos, para que tenga un lugar donde encontrarse y que le dé pertenencia a su sindicato. La Delegación está abierta a todos y todas, todos los días, y Leo (por Dattoli) y su equipo están haciendo un muy buen trabajo”.

Finalmente, Carina Marmanelli convocó a los y las bancarias a reencontrarse en el espacio reinaugurado. “Queremos invitarlas e invitarlos, nuestro sindicato es pionero en convocar y unir a la gente, y ahora tenemos la oportunidad de tener un lugar donde debatir y estar unidos en estos tiempos que no son fáciles, y lo que se avecina quizá tampoco lo sea. No se ha dimensionado el trabajo que hemos hecho los bancarios en pandemia, no hubo prácticamente bancos cerrados en casi toda nuestra Seccional salvo situaciones puntuales, y ese trabajo nuestro generó un desgaste desde lo humano que no se puede reconocer ni dimensionar, por eso es importante hacerlo a través de un lugar donde los trabajadores se puedan encontrar y debatir, porque se crece con el debate”, concluyó.

