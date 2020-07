“Renacer” rescata perros del maltrato humano: “lo vemos todos los días”, dijo su referente

El refugio ubicado en Garibaldi 3900, “El Renacer”, cuenta actualmente con más de 120 perros entre adultos y cachorros, indicó hoy a LU 24 una de sus referentes, Karina Chabagno. Han instituido una rifa, para recaudar fondos destinados a cubrir algunos gastos del espacio, básicamente de alimento y veterinaria. “Los perritos que llegan al lugar han atravesado algún problema, desde un accidente hasta el maltrato humano”, aseguró.

La rifa tiene un valor de 50 pesos y se puede adquirir en “A La Cucha” (Istilart 19), comprarla online en el Facebook del Refugio, o pedir que la lleven a domicilio.

Otras formas de colaborar son a través de los links de Mercado Pago, en el Facebook del Refugio, dejando la donación en la Veterinaria el Retorno, de Pablo Ferrari, en Castelli y Av. del Trabajador a nombre de Refugio El Renacer y donando alimento de “A La Cucha”, ya que ellos saben qué alimento comen los perritos de Renacer.

“Los premios son una orden de compra por 1500 pesos en A la Cucha, una torta super Rogel de Choc Daisi y una belleza de manos o pies de Marta Fernández”, describió.

Las visitas al refugio se realizan de lunes a domingos, desde las 15 horas, y se puede brindar ayuda a través del 2983556088.

“Una situación terrible”

Sobre el caso de Cascallares, donde un hombre se deshizo en la vía pública de una perra con graves lesiones por evidentes golpes, Karina Chabagno advirtió que “son cosas terribles, pero que vemos todo el tiempo. Hace poco tuvimos el caso de un hombre, que no pudimos descubrir quién era, que ataba las perritas con cachorros a un árbol, muy cortito, y sin agua y comida, y las dejaba morir por inanición. Gracias a varios mascoteros nos enteramos de estas situaciones y salvamos a siete perras, pero la mayoría de los cachorros murieron”.

“Si no te gustan los perros está bien, pero no les hagas daño”, sostuvo Chabagno.

