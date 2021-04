Rendición de Cuentas: a pesar de lograr el acceso al RAFAM, siguen los reclamos de la oposición

27 abril, 2021 Leido: 67

Soledad Cadenas, concejal de Juntos por el Cambio, comentó ésta mañana sobre cómo se está desarrollando el análisis de la rendición de cuentas.

“Lo primero que estamos viendo sobre los pedidos de informes de determinadas partidas específicas, más que nada lo que tiene que ver con desarrollo social, el centro municipal de salud porque fueron movimientos de dinero muchísimo más grandes que en el resto, por una cuestión lógica de la pandemia, entonces estamos trabajando para pedir lo que tiene que ver la llegada de dinero especifico, Fondo de Financiamiento Educativo, por partidas de emergencia sanitaria y demás temas” sostuvo Cadenas, haciendo hincapié sobre todo en los pedidos de información al ejecutivo para poder llevar adelante éste análisis pormenorizado de las finanzas municipales.

En ese sentido, con respecto a la información explicó “ya discutimos bastante por el acceso al RAFAM, porque no teníamos acceso, ahora tenemos acceso solo al módulo contable, nos falta el resto de los módulos, y lo más seguro es que no tengamos acceso y vamos a tener que buscarlo de alguna otra forma”.

Específicamente en cuanto al tema de compensación de partidas, la edil de Juntos por el Cambio sostuvo que “lo que se plantea siempre y fue lo que se le planteo a López Di Fondi el año pasado, es que necesitamos saber cómo se compensan esas partidas, y más como un año como el del año pasado porque tenía que ver con la pandemia y la emergencia sanitaria que se solicitaba, entonces necesitábamos saber con qué se compensaban esas partidas, para ir disminuyendo este trabajo enorme, si uno ya lo sabe, se agiliza el trabajo ahora en el análisis”.

Luego de reiteradas discusiones por el acceso de los concejales al RAFAM para poder analizar las finanzas municipales, se logró que se pusiera a disposición una oficina en la que se puede acceder al mismo, y Cadenas explicó “en este momento está la oficina a disposición, obviamente que uno necesita toda la rendición que suba al concejo deliberante para poder saber qué es lo que van a pedir” y reiteró que el acceso es sólo a uno de los módulos.

Otra forma de adquirir la información necesario es a través de los pedidos de informes a las diversas áreas del ejecutivo, y en cuanto a ello, indicó “hace más de un mes que empezamos a solicitar información que sabíamos que necesitábamos para esta rendición de cuentas, les solicitamos determinadas partidas para empezar a hacer la investigación correspondiente” y además destacó que “tenemos al concejal Zorrilla para poder consultarle varias cosas, porque los funcionarios no subió ninguno a dar información de este tema, ni siquiera a través de los pedidos de informes que hicimos”.

“Es la discusión de siempre, a nosotros nos sirven el resto de los módulos para observar otras cosas, principalmente con la cuestión de recursos humanos, es lo mismo que el acceso al RAFAM” manifestó en cuanto a los impedimentos para acceder a la información y agregó “es un municipio grande, con muchísimas partidas y muchísimo movimiento de dinero”.

Además, explicó que como suele suceder, y en un año tan particular como fue el 2020 “algunas partidas llegaron más de lo que se esperaba y tiene que ver con la situación de lo sanitario, después nosotros le aprobamos al ejecutivo más de un crédito, sin el acompañamiento del otro bloque y llegaron más fondos de los que se esperaba, pero ahora hay que revisar todo eso, porque hay que ver en que se utilizó cada cosa”. Y finalizó “este es un año muy particular, con un análisis mucho mayor, y la gente quiere saber qué paso con sus impuestos”.

Volver