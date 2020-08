Rendición de Cuentas: “La estadística me juega en contra pero no pierdo la esperanza”, dijo López Di Fondi

En el marco del tratamiento legislativo de la Rendición de Cuentas y compensación de partidas municipales, se llevó a cabo hoy una reunión extraordinaria de la Comisión de Hacienda del Concejo con el secretario de Hacienda, licenciado Federico López Di Fondi, con el fin de elevar las distintas inquietudes y consultas formuladas por los concejales de los distintos bloques que conforman el cuerpo.

“La intención de que venga Federico al Concejo es zanjar dudas del resto de los bloques por la Rendición de Cuentas, ya que entendemos que él expresa con mucha claridad lo que hablan los números de la Municipalidad. Les pedimos a los bloques que bajen información y cuestionarios, que fueron los que Federico respondió, se pudieron hacer preguntas y entiendo que no quedaron cosas por aclarar y si es así lo haremos para el próximo lunes de manera que todos lleguemos al tratamiento de la Rendición de Cuentas con los números analizados. Y si bien se mezcla siempre el análisis político, como bloque oficialista estamos tranquilos porque hemos facilitado el acceso a toda la información de manera transparente”, dijo Luis Zorrilla, presidente de la Comisión.

A su turno, López Di Fondi aseguró que surgieron inquietudes en torno a la Rendición de Cuentas, que es necesario explicar “en el contexto en el cual se dieron los gastos el año pasado, inflación, dólar y el descalabro económico que se dio; y el gasto en el Hospital y la contención a más de 2000 familias como explicación del déficit. La mayoría de las dudas fueron evacuadas y para el resto nos llevamos el detalle para dar la información que falte para el lunes. Los planteos básicamente fueron de información, independientemente de la decisión política que cada uno tome después. La estadística me juega en contra, todas las Rendiciones que me tocó atravesar fueron negativas, pero no pierdo la esperanza porque yo hago mi mejor esfuerzo”, finalizó.

