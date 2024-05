Rendición de Cuentas: “Nos vamos a oponer a algunas cosas”, anticipan desde Juntos

28 mayo, 2024

Este viernes, se realizará la sesión del Concejo Deliberante en la que se tratará la Rendición de Cuentas 2023. En este marco, el edil Agustín “Yaya” Rossi, de Juntos por el Cambio, anticipó a LU 24 que “nos vamos a oponer a algunas cosas”.

“Es una novedad el cambio de fuerza política sobre el final del ejercicio que estamos analizando. Tenemos funcionarios que vienen a dar explicaciones y contarnos sobre el periodo que heredaron”, expresó el contador.

“Nos vamos a oponer a algunas cosas, por ejemplo, no estamos de acuerdo con que la compensación de partidas represente el 25 por ciento de los gastos: es una cuestión de manejar la Municipalidad a gusto y conveniencia”, afirmó.

Asimismo, remarcó que “el 95 por ciento corresponde a la gestión del Vecinalismo”.

“El análisis es muy complejo y técnico. Hay algunas cosas puntuales que nos llaman la atención y otras que no nos gustan. Hicimos muchos pedidos de apertura de carpetas. El Ente Vial se maneja de forma diferente, es mucho más prolijo en el tema de los gastos y cómo presentaron la información, coincide en que los funcionarios no cambiaron y la reunión que tuvimos con ellos fue mucho más productiva”, sostuvo.

Por otro lado, sobre la Fiesta Provincial del Trigo, Rossi advirtió que “hubo instituciones que licitaron y vox populi se dice que fueron personas; también nos dijeron, extraoficialmente, que terminaron de pagar el canon en diciembre”.

