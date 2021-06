Rendición de Cuentas y Emergencia: “lamentamos la poca información brindada”, dijo Groenenberg

En el Concejo Deliberante se siguen analizando dos temas preponderantes por estos días en la agenda política local: la Rendición de Cuentas y el proyecto para declarar la Emergencia Sanitaria y Económica en el distrito. En este sentido, desde Juntos por el Cambio lamentan la poca información brindada desde el Ejecutivo y que el Secretario de Hacienda no concurra a brindar explicaciones, según dijo el presidente del bloque, Enrique “Ticho” Groeneberg.

“Lamentablemente con el correr del tiempo y esta situación de la pandemia, el cierre que hubo y la disminución de personal dentro del municipio, nos obligó a que sigamos investigando por otro lado porque la información no nos es brindada como necesitaríamos para poder hacer un análisis un poco más profundo”, expresó.

“En el transcurso del año y pico de pandemia se han hecho muchos avances respecto a la virtualidad y creo que el Municipio también tendría que haber hecho avances en ese aspecto para permitirnos a nosotros ver el RAFAM de las localidades”, consideró al tiempo que expresó que “Claromecó y el Centro Municipal de Salud son entes muy importantes dentro del Municipio y también nosotros necesitamos analizar esos números”. Respecto al Hospital, sostuvo que “para poder hacerlo debemos ir, lo que representa un riesgo para cada uno de los que estamos trabajando y para cualquier persona que está en Tres Arroyos, por lo tanto es imposible que lleguemos al Centro Municipal de Salud para poder ver los números que nos están faltando. Va a ser una rendición de cuentas muy acotada en cuanto a poder ver los números”, afirmó.

Sobre el resto de las áreas, explicó que “nos quedan datos para analizar pero es un poco más sencillo. Igualmente no hemos recibido toda la información porque en Contaduría hay reducción de personal”.

“Lamentamos la no presencia del Secretario de Hacienda”

En cuanto al proyecto para que se declare la Emergencia Sanitaria y Económica, contó que “le hicimos algunas preguntas al Presidente de la Comisión. Otro tema que nos preocupa y llama mucho la atención es que hemos solicitado la presencia del Secretario de Hacienda en el Concejo para que nos dé las explicaciones correspondientes y él no va a subir, no sabemos cuáles son los motivos pero hubiera sido muy importante para tener un panorama para poder acompañar o no”.

“Sabemos que es dificil no aceptarla porque el Municipio está con problemas financieros y necesita hacer algunos cambios de partidas pero cuando se tiene más información es más fácil poder analizarla y aceptar esta emergencia económica. Hemos pedido algunos cambios al respecto y eso quedó por parte de la Comisión de Hacienda solicitarlos. El bloque del Frente de Todos presentó otro tipo de emergencia económica, la de Junín, que también se está analizando porque había puntos interesantes de aplicar y si logramos un entendimiento lo acompañaríamos. Lamentamos la falta de información y la no presencia en el Concejo del Secretario de Hacienda”, finalizó.

