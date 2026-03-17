Renovación de Licencias de conducir: recomiendan sacar turno con anticipación

17 marzo, 2026 12

La Secretaría de Seguridad informó a la comunidad que las personas interesadas en renovar su licencia de conducir deberán tener en cuenta que es necesario solicitar el turno con anticipación.

Debido a la alta demanda de turnos generada por vencimientos de licencias, se recomendó gestionar el turno al menos 30 días antes de la fecha de vencimiento del carnet.

Desde el área se recordó, además, que el sistema de turnos se encuentra habilitado con una disponibilidad aproximada de 30 días, por lo que resulta fundamental realizar la solicitud con la debida anticipación para evitar demoras o inconvenientes al momento de renovar la licencia.

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