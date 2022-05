Renovará autoridades en asamblea la Cooperadora de la Escuela 502

La Cooperadora de la Escuela de Educación Especial 502 hará su asamblea para renovar parcialmente autoridades el jueves 19 a las 20. “Queremos invitar a la comunidad educativa y en general a acompañarnos, porque se hace la campaña de socios y es un momento importante para conocer la situación de la cooperadora y ver las cosas que se han hecho. Se trata de una cooperadora muy sólida y que hace un trabajo muy valioso”, aseguró la directora Delia Botte. La reunión será en la sede de la escuela, Isabel la Católica 446.

“Lamentablemente no siempre el Estado provee las cosas que se necesitan en el día a día, y esta escuela tiene algunas necesidades puntuales que por allí otras no tienen, como por ejemplo pañales, y esto es algo que compra la cooperadora”, consideró Botte.

La posibilidad de colaborar con la Cooperadora, que aún no fijó el valor de la cuota, es accesible y se puede pagar de manera anual.

