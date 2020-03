Renuncia el médico del puerto de Quequén porque lo obligan a revisar barcos sin terminar la cuarentena

El doctor Maximiliano Delfino anunció hoy que renunciará como referente médico de Sanidad de Frontera en el puerto de Quequén ya que se niega a ingresar a los barcos cuya tripulación no cumpla con la cuarentena obligatoria.

“Hasta al día de ayer a la tarde teníamos la orden de hacerle cumplir a todos los barcos la cuarentena correspondiente y si la tripulación estaba sin síntomas podía ingresar a trabajar porque se consideraba que no había riesgo de contagio de COVID-19. Pero ayer me llega un decreto firmado por Migraciones, Transporte y la Subsecretaría de Sanidad de Fronteras, en donde me obligan a ingresar a los barcos de bandera internacional que estén cumpliendo con el tránsito de mercaderías aunque no hayan culminado sus cuarentenas, estén todos sanos y cumplan el requerimiento de distanciamiento social (2 metros) al igual que las medidas de protección como barbijos y guantes”, relató en diálogo con el periodista Jorge Gómez, conductor del programa radial Voces de la Ciudad.

“Me opuse, me llamó mi directora, estuvimos discutiendo un largo tiempo y volví a llamarla anoche diciéndole que no estoy de acuerdo porque va en contra de todo lo que he hecho en mi vida: salvaguardar la vida de toda la población”, aseguró.

“Son órdenes y las tenemos que cumplir. Entonces, hoy presento la renuncia indeclinable a mi cargo de referente de la Unidad Sanitaria del Puerto Necochea/Quequén y voy a mandarla a todos los medios. No me puedo hacer cargo de lo que yo no estoy de acuerdo. Esto es inadmisible, inaceptable. Obviamente que se enteraron los trabajadores del puerto y, como estamos pensando lo mismo, decidieron cortar por lo sano y no permitir que trabajen los barcos que no cumplan con la cuarentena y a mí eso me parece bien, por eso yo tengo que renunciar”, finalizó.

