Renunciaron dos funcionarios municipales: uno ya tiene reemplazante

18 junio, 2024

El Centro Cultural la Estación no tiene más director desde los últimos días. Diego Slagter le comunicó al titular de cultura que no va a seguir en el cargo, dado que no puede dedicar el tiempo que es necesario para que ese segmento de gobierno tenga la dedicación que se merece. Habría varios nombres en danza, pero hasta anoche sin definiciones.

También se fue Federico Pedone, quien ocupó la Dirección de Comercio e industrial Su cargo fue cubierto por el Titular de la oficina de empleo, Mauro Daddario, quién aún no tiene reemplazante designado.

