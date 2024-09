Renunció un funcionario libertario del PAMI al que denunciaron por estafa a una pizzería

Un dirigente libertario de Córdoba renunció como titular de la delegación San Francisco de PAMI, luego de haber sido imputado por una presunta estafa a una pizzería con transferencias apócrifas. Se trata de Federico Montes, un armador de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia y que respondía al diputado nacional Gabriel Bornoroni, jefe de la bancada oficialista en la Cámara baja.

Montes presentó su renuncia de manera “indeclinable”, tras la imputación que impulsó la Fiscalía de Delitos Complejos por la denuncia de un propietario de una pizzería de San Francisco. El ahora ex funcionario estuvo detenido por la acusación, que lo involucra en compras y transferencias que nunca se acreditaban al local gastronómico.

La irregularidad era simple. Montes llamaba por teléfono para hacer el pedido, y luego enviaba comprobantes que iban a otra cuenta. Según el funcionario, todo se trató de un mal uso de la aplicación del banco que utiliza. “Fue un error grave, pero parte de un mal entendido porque la buena fe siempre estuvo presente”, explicó el abogado.

El ex titular del PAMI argumentó que cuando hacía una compra enviaba el dinero a otro negocio cuya razón social era similar –diferían en una letra-, pero que no correspondía a la pizzería, sino a un transporte de la ciudad de Córdoba. El problema está en que, además, enviaba siempre el mismo comprobante de pago. Creía que el dinero había salido antes de su cuenta y que este era controlado por el comercio.

“Lo que pasó simplemente fue que tengo cargados en esta billetera virtual dos comercios que distan en una letra nada más, una que la razón social es una SRL y la otra es SAS. Entonces yo hacía las transferencias a la SAS, no a la SRL. Yo mandaba la misma captura de pantalla de siempre y si quedaba algún saldo lo pagaba de contado o me fijaba bien y se lo pagaba a la SRL”, contó al medio local El Periódico, de San Francisco.

Son al menos 10 transferencias y comprobantes apócrifos que llegaban por Whatsapp. Según el dueño de la pizzería, las capturas no tenían fecha y hora de pago. Algunas de ellas fueron eliminadas por el ahora ex director del PAMI.

Fuentes atribuyó estas irregularidades a dificultades de él con el uso de la plataforma, y dio a entender que en más de una oportunidad hizo transferencias a otros destinatarios equivocados. “Se va a pagar toda la deuda por el error que cometí con este comercio y también un daño por resarcimiento. Se va a hacer un acuerdo integral y va a quedar todo como estaba”, reiteró, y remarcó: “Tengo un buen pasar y no me hace falta hacer este tipo de cuestiones delictivas, que van contra la moral y la ética y me podrían comprometer”.

“Por cinco lomitos”

Montes rechazó la imputación en su contra. La definió como una “operación política para darle magnitud al hecho”, porque le pidieron la renuncia mientras que “incluso colegas de La Libertad Avanza tiene causas mucho más graves y no fueron tan virales”. “No me estoy justificando, pero esto es un error por cinco lomitos”, sostuvo, y agregó: “Se está tratando de desarmar un armado que viene fuerte, hay gente interesada en que esto no crezca”.

Montes es un abogado articulador de La Libertad Avanza en San Justo, en el sudeste de Córdoba. Tiene una maestría en Administración de Empresas, Economía y Negocios, y fue elegido por Bornoroni para organizar a los libertarios en el departamento cordobés.

