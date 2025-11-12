Reparan desagües cloacales en Sadi Carnot y Bernardo de Irigoyen

12 noviembre, 2025 9

El Municipio informa que se están realizando trabajos en el sistema de cloacas en las calles Sadi Carnot y Bernardo de Irigoyen, y zonas aledañas.

Hay camiones y personal trabajando en la vía pública por lo que solicitan circular con precaución por esos sectores.

Tras los reclamos realizados durante el fin de semana, este martes el director de Obras Sanitarias se hizo presente en el barrio para dialogar con los vecinos, explicar la situación y anticipar el inicio de los trabajos que comenzaron en el día de la fecha.

“Agradecemos la colaboración y comprensión de los vecinos”, dicen desde la comuna.

