Repatriaron imagen de la Virgen de Luján, que llevaran en procesión soldados en la Guerra de Malvinas

El ex combatiente de la Guerra de Malvinas, Jorge Palacios, viajó días pasados al Vaticano, donde fue recibido por el Papa Francisco ya que logró repatriar la imagen de la Virgen de Luján que fuera utilizada durante una procesión cuando se desarrollaba la guerra.

Palacios, recordó que La Fe del Centurión, una agrupación, dio cuenta de la existencia de la imagen en Inglaterra.

“En el Vaticano los capellanes me dijeron que la imagen fue llevada por ellos para venerarla y rendirle honor a los caídos. Tanto a los Argentinos como Ingleses. Nos dieron otro mensaje al que creíamos que había pasado”, aclaró.

Aseguró Palacios que la imagen repatriada “fue la que tuvimos en Malvinas. Fue muy emocionante porque además, el Papa Francisco la bendijo, como también una placa de mármol del Cementerio de Darwin. Se emocionó él y toda la comitiva que fuimos. Hay una foto que llevo en Malvinas la imagen junto al soldado Ortiz. Me siento bendecido por lo que me tocó vivir”.

Este fin de semana estará en la Basílica de Luján después, a partir del once va a Neuquén, Tierra del Fuego, y seguirá recorriendo el país.

Palacios, indicó que “También fue donada a los ingleses una imagen de la Virgen de Luján que también fue bendecida por el Papa”, agregó.