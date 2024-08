Reponen las aspas del Molino Holandés dañadas por el temporal

En la mañana de este lunes, comenzaron a reponer las aspas del Molino Holandés afectado por el temporal de diciembre del año pasado.

Richard Griffioen, integrante de la comunidad holandesa, dijo a LU 24 que los trabajos están a cargo de la metalúrgica local Tiemersma.

“Lo que se torció con el viento del 16 de diciembre fue la base central, las aspas son de aluminio y quedaron bien. No había persona que me cruzara que no me las reclamara. Por suerte se nos dio, fueron reformadas y son más bonitas que las originales”, explicó.

Las tareas se efectúan con la utilización de dos grúas de grandes dimensiones en la plazoleta “Países Bajos”, ubicada en la esquina de avenidas San Martín y Almafuerte.

Película

Por otra parte, Griffioen contó que en los próximos meses llegarán a la ciudad dos delegaciones neerlandesas.

En septiembre arribará la primera para filmar una película sobre los holandeses. En tanto, en octubre vendrá la otra.

Feria de Colectividades

Finalmente, indicó que también se están preparando para la Feria de Colectividades que se desarrollará los días 14 y 15 de septiembre.

