Reportan un temblor en Mar del Plata: “Se movió todo”

Vecinos de distintos barrios de la zona sur de Mar del Plata reportaron una especie de temblor o “sismo” que se sintió en diferentes puntos como Faro Norte o Chapadmalal después de las 8 de este jueves.

“Fueron unos pocos segundos, pero tembló todo”, aseguró Alejandro a un medio marplatense, a la vez que Dara comunicó: “Se sintió hace un rato, estamos trabajando y nos saltó el alerta en los celulares”.

“Tembló la cama y toda la habitación, nadie lo asoció con un sismo”, contó sorprendido otro lector, que al instante encontró el reporte en Google, mientras que el Instituto Nacional de Prevención Sísmica reportó que se trató de un movimiento cercano a 4.3.

Especialistas confirmaron a este medio la situación: “Estamos dando asistencia a un edificio donde la gente se asustó. Hubo algún movimiento, pero desde el continente”, aclararon desde Defensa Civil, que están trabajando junto a Prefectura y el Servicio Meteorológico.

“Atentos a que no pueda haber otra réplica”

“Aparentemente es un terremoto de magnitud, esperemos que no haya réplicas”, sostuvo el geólogo Federico Isla. “Google ya lo anunció, pero el Servicio de Estados Unidos aún no calculó la profundidad. Se sabe que sucedió en la zona entre Miramar y Chapadmalal, allí va a haber mayor oleaje, pero no hay alerta de tsunami”, informó.

