Representación legislativa y Censo: tras los resultados habría más diputados y concejales

17 junio, 2022

La Provincia de Buenos Aires podría reclamar, como resultado del Censo 2022 -del que solo se conocen algunos datos preliminares- más representación en la Cámara de Diputados de la Nación. Y en este mismo sentido, los guarismos que arroje la encuesta de hogares también moverían a varios municipios a incrementar el número de integrantes de sus Concejos Deliberantes, en función del crecimiento poblacional que experimenten.

El de la Provincia es un reclamo histórico. Y, tras los resultados concretos del reciente censo, de seguro se volverá a intentar llevar la discusión al recinto. Sucede que según el artículo 45 de la Constitución Nacional, el número de representantes de la Cámara de Diputados “será de uno por cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar, pero no disminuir la base expresada para cada diputado”.

La Cámara baja hoy tiene una representación atemporal, que data de 1983, con el censo de 1980. Y son varios los proyectos presentados para intentar reacomodar el número de diputados por provincia.

Los Municipios

Mientras tanto, entre los municipios bonaerenses que pueden reclamar la presencia de más concejales en sus recintos legislativos, se destaca el caso del Partido de la Costa -que hoy tiene 18 ediles como Tres Arroyos-. De 2010 a este año, aumentó su población de 69 mil habitantes a más de 100.000, lo que equivale a más de un tercio de suba, y lo coloca en la categoría que, según la Ley Orgánica de las Municipalidades, debe contar con 20 representantes, al igual que el resto de los municipios cuya población va de los 80.000 a los 200.000 habitantes.

De acuerdo a lo que establece el artículo 2 bis de la Ley Orgánica de las Municipalidades, “la actualización en el número de Concejales de cada partido en razón del aumento de la población de los mismos se realizará en forma automática”; en caso contrario, donde se verifique una disminución poblacional conforme al último censo nacional, en la primera elección siguiente se reducirá la mitad de la cantidad de concejales necesarios para alcanzar la nueva composición, y en la próxima elección se reducirá la otra mitad.

Coronel Suárez, por su parte, está muy cerca de pasar de 16 a 18 concejales si el censo de este año confirma el ritmo de crecimiento que se registró entre 2001 y 2010, donde la población se agrandó en un 4,1%, pasando de 36.828 personas a 38.320. De modo que si ahora supera los 40.000 residentes tendrá derecho a agrandar el HCD.

Y finalmente, cabe señalar que Tres Arroyos cuenta con una representación legislativa de 18 concejales, y es así desde hace al menos 60 años, lo que es fácilmente verificable en las actas de escrutinio de las elecciones que reúne la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Entre 1991 y 2010, haciendo la salvedad de que ese último censo no habría arrojado datos correctos, la población evolucionó apenas de 44.923 a 46.867 habitantes. El crecimiento en la cantidad de pobladores actuales es evidente, incluso en las localidades. No obstante, la posibilidad de ascender al escalón superior para modificar su representación legislativa, que sería a partir de los 80.000 habitantes, no aparece en el horizonte inmediato.

