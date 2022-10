Representantes de Cultura en la etapa final de los Juegos Bonaerenses

30 septiembre, 2022

La etapa provincial (final) de los Juegos Bonaerenses 2022 se desarrollará en la ciudad de Mar del Plata a partir de este sábado hasta el 6 de octubre. La Dirección de Cultura y Educación de Tres Arroyos será representada a través de los participantes que competirán en sus diferentes disciplinas. Éstas son:

-Pintura Sub 18

-Tango Adultos mayores

-Fotografía juveniles

-Fotografía universitario

-Malambo Sub 18

-Teatro juveniles

-Stand Up juveniles

-Videominuto juveniles

La delegación estará acompañada por la directora del área municipal, Noemí Rivas, y la coordinadora, María Melian.

Desde la Dirección expresaron que les desean los mejores éxitos a cada uno de los competidores y que se enorgullecen por representar a la cultura local.

