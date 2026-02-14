Reprogramado: El Carnaval se festejará el martes a las 19:00

La Municipalidad de Tres Arroyos informa que, debido a las condiciones climáticas, el festejo de Carnaval 2026 fue reprogramado para el próximo martes 17, manteniendo las actividades y propuestas previstas.

La celebración se llevará a cabo en el Centro Cultural La Estación (Av. Ituzaingó 320), a partir de las 19:00 horas, en una noche llena de ritmo, color y alegría para disfrutar en comunidad.

Cronograma: Se presentarán: Tamboré, Candombe y La Vuelta Cumbia. Habrá fogón, Food Trucks, espacio de emprendedores y stand de venta de espuma.

“Invitamos a todas las familias, vecinos y vecinas a sumarse a esta gran fiesta popular, acompañando a nuestros artistas y emprendedores locales en una jornada pensada para compartir, celebrar y vivir el Carnaval con toda su energía” dicen desde la comuna.

