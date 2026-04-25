Reprograman la competencia Corré por el Hospi” por alerta meteorológica

25 abril, 2026 0

Desde la organización de la prueba atlética “Corré por el Hospi” se informó a LU 24 que la 6ª edición de la competencia que se iba a disputar este domingo, debió ser reprogramada por la alerta meteorológica emitida en la tarde de este sábado.

La misma está destinada a recaudar fondos para la reparación del mamógrafo del nosocomio, según expresaron integrantes de la Comisión Amigos en su momento, con recorridos de 8 y 4K y una caminata de 2K.

Los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 2983-509201 para pedir el formulario de inscripción a la carrera o caminata.

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