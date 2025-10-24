Reprogramó actividades en Plaza del Árbol la Mesa de Salud Mental

24 octubre, 2025

Por cuestiones climáticas, desde la Mesa de Salud Mental se informó que la jornada de acercamiento a la comunidad, para visibilizar la tarea de la Mesa de Salud Mental prevista para este viernes, se postergó debido a la posibilidad de contar con condiciones climáticas adversas.

La misma se programaba como modo de acercamiento hacia la comunidad, pero ante esa circunstancia, se reprogramaría para viernes 31, lo que se confirmará en el transcurso de la próxima semana.

