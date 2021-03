Repudian el accionar del delegado de Reta tras tapar un mural pintado en la localidad

Dos jóvenes que participaron de la pintada un mural en Balneario Reta, en homenaje al rapero fallecido Jonatan “Tincho” Vidal, repudiaron el accionar del delegado municipal Oscar Toledo, al tiempo que difundieron un audio con una conversación que mantuvieron con él después de que decidiera tapar lo pintado. En esa conversación, advirtieron Florencia Oliva y Marcia Petersen, el funcionario las llamó “faloperas” y “cabeza quemada”, y las acusó de “mamarrachear” lugares “sin pedir autorización”.

Queremos por medio de la presente manifestar nuestro repudio ante el accionar del Delegado

Municipal de Reta, Oscar Toledo. A continuación detallamos la situación. Desde el municipio se tapa un mural realizado en la plaza, homenajeando a Tincho Vidal, un pibe que fue participante activo de la cultura distrital. Para quienes lo conocimos, esta tapada significó bronca y tristeza. Lejos de ser un acto vandálico, este mural homenajeaba a Tincho, fue una obra pensada y producida con mucho amor y respeto.

Por esto mismo, decidimos ir Florencia y Marcia, a hablar con el delegado e intentar explicarle quién era Tincho y porqué ese mural debía estar en la plaza y además a decirle que la voluntad de los pibes que lo habían pintado, era volver a hacerlo.

Siendo las 3 de la tarde aproximadamente, en el encuentro con Oscar Toledo fuimos agredidas y violentadas verbalmente. Este señor no fue capaz de escuchar nada de nuestra argumentación y se refirió a la pintura como “mamarracho”, también se refirió a los espacios públicos como si fuesen propiedad privada de él.

Argumentó que ese espacio no podía ser pintado porque es el sitio del almirante Brown, cualquiera que frecuente la plaza, sabe que esa pared hace años que está en estado de abandono, con cero mantenimiento y el busto no está hace aproximadamente una década.

Luego nos trato de “faloperas” y “cabezas quemadas”.

Los pibes volvieron a pintar. Estábamos todos en la plaza alrededor de las seis y cuando Florencia tuvo que irse a trabajar, este señor la interceptó en la calle y la volvió a insultar, agredir y amenazar. Consideramos que una persona poco predispuesta al diálogo o a escuchar posturas diferentes a las de él, no puede estar a cargo de una localidad. Menos aún dirigiéndose a los ciudadanos de forma violenta”, finaliza el comunicado.

