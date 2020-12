Repudio del bloque de “Todos” a la golpiza que recibió el joven en la fiesta clandestina de Claromecó

29 diciembre, 2020 Leido: 0

El Bloque del Concejales de “Todos” hizo público un comunicado en el que repudia los hechos sucedidos en el Segundo Salto de Claromecó, luego de que terminada una fiesta clandestina se golpeara salvajemente a un joven tresarroyense.

Texto del comunicado:

“Desde el Bloque de Concejales de Todos, repudiamos el hecho de público conocimiento, donde un joven fue agredido verbal y físicamente de forma salvaje por dos personas mayores, en una fiesta clandestina en Claromecó en la que había más de 500 personas, y que hoy se encuentra con lesiones realmente graves y preocupantes.

Creemos que es un acto de irresponsabilidad de las autoridades permitir que se generen este tipo de festejos clandestinos, en donde concurren personas de edades muy diferentes y sin ninguna garantía de seguridad por el hecho de que sean ilegales.

Es necesario cumplir con las leyes establecidas por la provincia de Buenos Aires y por la nación, y en el caso de darse cualquier tipo de fiesta o evento masivo, sea acorde a los protocolos correspondientes, con la seguridad necesaria para cuidar a los concurrentes y a los vecinos y sea aprobada de manera correspondiente.

Instamos desde nuestro espacio a que las autoridades competentes en el tema, principalmente el Intendente Carlos Sánchez, el Secretario de Seguridad Jorge Cordiglia, y otros funcionarios responsables de hacer cumplir las normativas como Matías Fhurer o el Delegado de Claromecó, Julián Lamberti, quien declaró públicamente que no se pueden prohibir los encuentros nocturnos en las playas, tomen las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir y que nuestro distrito no siga siendo noticia a nivel país por este tipo de situaciones, que se dan en contextos de clandestinidad e ilegalidad.”

Volver