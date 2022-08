Repudio del PJ tresarroyense por la agresión a Dalma Cortadi

31 julio, 2022 Leido: 98

El Consejo del Partido Justicialista de Tres Arroyos, expresa su repudio y se solidariza con la compañera Dalma Cortadi, trabajadora que cumpliendo con su labor como jueza de fútbol sufrió una brutal agresión al momento de aplicar una sanción deportiva.

Acompañamos a Dalma esperando que este tipo de situaciones violentas no se repitan, y se tomen las medidas correspondientes con quién generó este hecho, poniendo en riesgo la vida de esta compañera trabajadora.

“Si amas el deporte, no lo mates…Vivir por el deporte y no morir por la violencia”.

Consejo del Partido Justicialista de Tres Arroyos.

