Repunte Pesca: 9º aniversario y preparativos para los concursos de pesca

21 octubre, 2025 0

Este lunes, el Repunte Pesca celebró su 9º aniversario, primero en su nuevo local de Estrada y Sadi Carnot, aprovecharon la ocasión para anticipar que se preparan con todos para la temporada de los concursos pesqueros.

Su propietario Emilio Loizaga habló con el móvil de LU 24 y dijo “están empezando las actividades, hay pique muy variado en Claromecó, Reta, Marisol, el domingo 2 venidero hace su concurso el Club de Pesca con altas expectativas”.

“Esperamos que el clima acompañe y no suceda como el Concurso del Club Marea Roja, esperamos que esto cambie, con el fin de cada club realicé su concurso”, aseguró.

Sobre las novedades en el Repunte mencionó “las nuevas cañas patria Rod con 100% de grafito, todos los tipos de carnadas siempre esmerándonos para conseguir todo fresco”.

Horarios de atención 8:30 a 12:30 y de 16 a 20:30, consultas al 2983 – 654456

