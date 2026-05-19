Requisitos y recomendaciones del Municipio para la poda domiciliaria

19 mayo, 2026 0

Desde la Municipalidad de Tres Arroyos se informa a la comunidad que, antes de realizar tareas de poda, los vecinos deberán comunicarse con el área de Políticas Tributarias para solicitar el listado de podadores habilitados y dar aviso correspondiente.

Una vez finalizados los trabajos, el retiro de ramas deberá gestionarse telefónicamente al 2983-600000. Cabe recordar que el servicio se organiza por sectores, por lo que la recolección no tiene carácter inmediato.

Asimismo, los contribuyentes que tengan las tasas municipales al día cuentan con el beneficio del retiro de hasta 1 metro sin costo.

Desde el Municipio solicitan que las ramas sean depositadas únicamente frente al domicilio donde se realizó la poda y no en otros inmuebles, ya que el incumplimiento de esta disposición podrá derivar en sanciones.

Por otra parte, recuerdan que la Planta de Disposición Final de Residuos, ubicada en Aníbal Ponce 2500, permanece abierta todos los días de 8 a 18 horas.

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