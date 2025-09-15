Rescatar al Radicalismo: Carta abierta

15 septiembre, 2025 132

Integrantes de la Unión Cívica Radical, entre ellos Héctor “Nacho” Uribe, reflexionaros sobre la actualidad del centenario partido y se expresaron: “En nuestro país, luego del fracaso de un populismo que utilizó el Estado para colonizarlo, malversarlo y saquearlo, la ciudadanía optó por un régimen autoritario conservador que ha fracturado nuestra sociedad con más pobres, vaciando las universidades y atacando bienes públicos de incuestionable raigambre social como el Hospital Garrahan.

Ha sido tan grave el daño que produjo en nuestra sociedad el populismo kirchnerista que algunos correligionarios interpretaron que cualquier camino es válido para impedir esa vuelta atrás, aunque ello implique contradecir todos y cada uno de nuestros postulados y principios históricos. No pueden llamarse radicales quienes arman listas conjuntas con quienes están en las antípodas del radicalismo. Tampoco quienes integren sus listas o sus gobiernos. Ellos malversan y confunden a los radicales y a la sociedad.

Los auténticos radicales no pensamos así; por el contrario, interpretamos que el camino debe ser más república, más democracia, más participación y fundamentalmente más diálogo. Sin perjuicio que, para ganar una elección el liderazgo es relevante, los partidos son necesarios e imprescindibles para resistir la autocracia y el fascismo y consolidar la democracia republicana.

La crisis que envuelve a nuestro partido desde hace ya unos años nos impone y obliga a convocarnos para intentar una reconfiguración que nos ubique en el radar de nuestra ciudadanía. Existe espacio en la sociedad argentina para una expresión política que, sin desconocer los beneficios del equilibrio fiscal, imponga la actividad estatal para sostener activos sociales que nuestro país requiere para un desarrollo equitativo. La Educación, la Salud y la Seguridad no pueden ser un lujo de ricos, el Estado tiene una razón de ser y es la búsqueda de niveles de igualdad que el salvaje mundo del “sálvese quien pueda” no provee. Concebimos un Estado que aliente la obra pública imprescindible para la movilización de la producción y controlar las deformaciones del “mercado”.

Es imperioso reconstruir a la Unión Cívica Radical, impulsando nuestros principios históricos, aportando nuestra alternativa en cada coyuntura y frente a cada propuesta fascista, autocrática y anti-republicana, debemos transformarnos en firmes opositores, señalando las falencias del modelo. Somos optimistas. Estamos convencidos que los resultados electorales nos favorecerán cuando volvamos a conquistar la razón y el corazón de nuestra ciudadanía y para ello necesitamos “doctrina para que nos entiendan y conducta para que nos crean”. Mezclarse con los que no piensan como nosotros lo único que genera es confusión y aporta a la diáspora. Promovemos el regreso a los principios y a la doctrina Radical. Convocamos a la participación. La UCR debe depurarse. Basta de oportunistas. La sociedad debe tener una alternativa ética, dinámica, creíble, renovada en personas y en programas, que sea verdaderamente progresista, democrática, republicana y federal. Convocamos a todo el pueblo radical a reconstruirlo, a rescatarlo para enfrentar la autocracia y, con el partido activo y decidido, convocar a toda la ciudadanía a constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. 15 de Septiembre de 2025

Firman el comunicado: Abraham Fabio (Pba); Acosta Bernardo (Caba); Acosta Carlos Juan (Pba); Addamo Hugo Daniel (Pba); Agudo Julio Argentino (Tucumán); Aguiar Ruth (Caba); Aguirre Luis Carlos (Pba); Aimar Susana Isabel (Córdoba); Alberti Lucía (Caba); Albornoz Claudia (Tucumán); Alconada Santiago (Pba); Alconada Sempé Raúl (Pba); Alderete Eduardo; Alessandrini Pablo (Caba); Alfonsín Ana (Pba); Alfonsín Julio César (Pba); Allende Roso; Almonacid Ricardo (Río Negro); Alonso Leandro (Pba); Altinier Gustavo (Entre Ríos); Alvarez Marcelo F. (Caba); Alvarez Maria Esther (Caba); Andino Osvaldo (Pba); Andrade Borges José Luis; Antelo Carmen Esther (Entre Ríos); Aranda Beto (Formosa); Araoz Eudoro Domingo (Tucumán); Aredes Luis Roque (Tucumán); Argentieri Gabriel (Pba); Arias Walter (Pba); Aristei G; Armagnague Juan Fernando (Mendoza); Armesto Horacio Alberto (Pba); Arnaudo Facundo (Pba); Arredondo Ricardo Federico (Jujuy); Arribalzaga Leandro (Entre Ríos); Asis Gustavo (Córdoba); Avignone José Luis (Tucumán); Ávila Esteban; Azcoiti Pedro (Pba); Babbini Bibiana (Formosa); Bader María (Caba); Balcarce Carlos; Baldomar María Fernanda (Pba); Ballestrasse Marcelo (Caba); Barbieri Carlos G.; Bargiano Nora Inés (Córdoba); Barone Adriana (Pba); Barragan Laura Andrea (Pba); Barreto Carlos (Salta); Bazán Saavedra José Guillermo (Salta); Becerra Carlos Armando (Córdoba); Bechara Arcuri Eduardo (Pba); Belmonte Olga (Caba); Benavente

Daniel (Mendoza); Benítez Emilce (Pba); Bertone Omar Alberto (Córdoba); Besana Carlos (Pba); Bianco Mabel (Caba); Billoni Enrique Alejandro Martín (Tucumán); Binsak Catalina (Entre Ríos); Biot Betina (Pba); Blanco Juan “Negro” (Pba); Bonaudi Alejandro; Borchert Horacio Juan Paulo (San Juan); Borquez Rubén Darío (Mendoza); Borraccetti Adrián (Santa Fé); Borsotto Daniel; Boywitt Adriana (Caba); Bruno Gustavo (Pba); Bruno Oscar Adalberto; Bruzzo Omar (Río Negro); Buckley Marcelo (Caba); Burgoa Miqueas (Mendoza); Burgueño Alejandro (Caba); Cáceres Luis Alberto (Santa Fe); Cadierno Gerardo (Caba); Calderón Miguel; Callone Leopoldo Eduardo (Santa Fe); Calvo Pedro (Caba); Cámara Eduardo Julio (Pba); Canay Marcelo Néstor (Caba); Cancel Roberto Manuel (Caba); Cánepa Juan José; Canut Ricardo (Santa Fe); Caón Cristian (Córdoba); Capodoglio José Eugenio (Neuquén); Cappello Patricia Elizabeth (Formosa); Cappiello Daniel José (Pba); Carbajal Ma. Teresita (Tucumán); Carballo José (Caba); Carranza Vesco Andrea (Caba); Carreras Julio César (Tucumán); Carreras Merlo Julio César De Jesús (Tucumán); Carrozzi Rubén (Pba); Carrozzo Rubén Atilio (Entre Ríos); Casás Mario Leandro (Caba); Casella Juan Manuel (Pba); Castillo Rodolfo (Pba); Castro Patricio (Caba); Caviglioni Alejandro (Pba); Cebey Carlos (Pba); Cellilli María Alejandra (Pba); Cerna Ricardo Daniel (Pba); Chamas Osvaldo (Pba); Chaves Alfredo (Pba); Chumbita Maria Azucena (Tucumán); Ciaglia Adriana (Pba); Cimadevilla Mario (Chubut); Clienti Roberto Osvaldo (Caba); Collazos Graciela Luján (Pba); Concha Jorge (Tucumán); Correa Gabbi Héctor (Mendoza); Corvalán Adriana (Pba); Costa Orlando (Pba); Covián Jorge E. (Caba); Cuello Carlos Dante (Pba); Curado Walter (Pba); Curotto Mario (Pba); Cuye Rios Víctor A.; D’angelo Ana Delia (Entre Ríos); Dattoli Héctor Roberto (Pba); Daud Marcelo; De La Torre Mirta (Pba); Dejdej Edgardo (Caba); Del Guercio Ángel (Tucumán); Deltin Hugo (Pba); Denot Liliana (Pba); Dezorzi Sergio (Entre Ríos); Di Ciano Marcelo (Caba); Di Natale Arturo H. (Pba); Díaz Nelida Gladys (Pba); Dionisio Leandro (Córdoba); Dorato Dardo (Santa Fe); Dorigatti Claudia (Pba); Dulevich Uzal Ariel (Caba); Dupuy Roberto (Caba); Echegaray Alejandro (Pba); Echevarria Carlos (Pba); Espada Mario Luis; Esperanza Silvina (Pba); Esteban María Isabel; Esteban Marisa; Estrella Tampieri Hugo (Mendoza); Etchart Javier (Pba); Evans Kely (Chubut); Ever Alarcón Ramón (Salta); Exeni Royo Omar A. (Caba); Faggiano Damián (Caba); Fargi Marta E. (Pba); Farizano Marta (Caba); Fauroux Marilú (Pba); Fernandez Guillermo (Pba); Fernández Roberto José Félix (San Luis); Ernández Salvador (Jujuy); Ferraris Edgardo Omar (Pba); Ferraro Daniel (Pba); Ferreyra Cristian (Pba); Fessia Ricardo Miguel; Figueroa Mabel (Tucumán); Figueroa Analía (Pba); Flores María Teresa (Pba); Florio Eduardo R. (Pba); Fontanetto Enrique Luis; Francavilla Carlos; Gabioud Pablo (Entre Ríos); Gabriele Rubén (Caba); Gader Silvia Isabel; Galassi Geréz Rossanna; Galeano José María; Galván Raúl (La Rioja); Gangi Nicolás (Salta); Garat Juan Alberto (Pba); Garay Alejandro Marcelo (Entre Ríos); García Alicia Eva; Garcia Edith (Entre Ríos); García Montiel Juan Manuel (Entre Ríos); García Serantes Nélida Mercedes (Caba); Gass César (Neuquén); Gazquez Carlos Alberto (Pba); Gazquez Matías Hipólito (Pba); Gebhardt Enrique Daniel (Entre Ríos); Germillac Mercedes (Pba); Geronés Fernando (Pba); Gimenez Isabel Teresa (San Luis); Giorgetti Sergio Luis; Giuffrida José Alberto (Mendoza); Giuliano Córdoba Juan César (Formosa); Glen Roberto (Pba); Goio Sandro Darío (Pba); Gómez Alejandro (Caba); Gómez Caro (Pba); Gómez Miguel (Chubut); Gómez Romero Juan Alberto (Tucumán); González Alfredo Fabián (Chaco); González José Luis (Río Negro); González Liliana (Tucumán); González Néstor (Chubut); González Norma Beatriz; Grinspun Gastón (Caba); Grinspun Héctor (Caba); Guffanti Fernando Roberto (Pba); Guinzo Julio (Pba) Gunn Mónica (Caba); Gutiérrez Abel (Tucumán); Gutierrez Héctor (Pba); Gutiérrez Laola Lía; Hansen Teresa (Caba); Harris Rodolfo (Entre Ríos); Helguera Oscar Alfredo (Pba); Hermida Jorge Ernesto (Caba); Hernández Jorge (Pba); Hinojosa María Inés (Tucumán); Hoffer Alicia; Ibarreche Brígido (Tucumán); Iglesias María De Los Ángeles (Pba); Ignacio Josefina (Pba); Illia Enrique (Pba); Imbaud Christian (Pba); Isla Larrain Marina T. (Pba); Jardón Manuel (Pba); Jorge Irma Nélida (Entre Ríos); Jurado Aldana (Pba); Kaldrovich María (Pba); Kelly Elsa (Caba); Kifer Sandra (Pba); La Greca Francisca Beatriz; La Greca Lucía Del Cármen (Caba); Lalla Mario; Lamacchia Carlos María (Pba); Larraza Gladys (Pba); Lassalle José Luis (Pba); Ledezma María Virginia; Lerner Laura (Pba); Levy Lea (Caba); Liacoplo Julio Dante; Liambra Edmundo Miguel Néstor; Llona Mirta (Pba); Locicero Alejandro (Santa Fe); López Carlos Alberto (Pba); López Fagundez Roberto (Pba); López Ferreyra Ernesto (Chubut); López Lastra Martín (Pba); Lopez Oscar Luis; López Saa Guillermo (Caba); López Sergio (Pba); Losa Néstor (Caba); Lovecchio Graciela (Pba); Macchi Claudia; Machado Elba E. (Caba); Maldonado Alfredo (Pba); Manassali Leandro (Pba); Manili Pablo Luis (Caba); Manso Adriana (Pba); Marconetti Juan C. (Córdoba); Martin Patricia (Pba); Martínez Felipe Ariel (Entre Ríos); Martinez Jorge (Pba); Martínez Teresa (Salta); Masjoan Graciela (Córdoba); Massera Natacha Iris; Mastandrea Mónica (Pba); Matarese Miguel Ángel (Pba); Mazzoni Hugo; Medina Lía Angélica (Córdoba); Melegatti Juan José (Misiones); Menchaca Mario Alejandro (Pba); Mensi Aldo Luis (Pba); Merlo Juan Carlos (Córdoba); Miles Pelly Ch. (Pba); Miranda Mario Alberto (Pba); Molina Quiroga Eduardo (Caba); Molteni Adriana (Caba); Mónaco Graciela Alicia; Monllau Beatriz; Moreno Julio César (Pba); Mothe Félix Arturo; Mujica Mabel (Neuquén); Murad Jorge Néstor (Tucumán); Nasso Miguel Angel (Pba); Naveiro Ramón (Pba); Nicola Juan José (Pba); Nogueira Joaquín Pipi (Pba); Odasso Eduardo (Pba); Olaz Julio Tito (Pba); Olivera Héctor Andrés (La Rioja); Olivero Paula (Caba); Olmedo Mario (La Rioja); Olmedo Mario Antonio (Formosa); Ortega Linda (Pba); Ortego Carlos (Santa Fe); Osuna Jorge (Entre Ríos); Pacheco Claudio Ramiro (Tucumán); Pacini Omar (Pba); Pagliotto Rubén Alberto (Entre Ríos); Pappano Delia (San Juan); Parodi Carlos Victoriano (Chubut); Paso Ricardo (Pba); Passerini Milva Luján; Pecora Susana Inés; Pellenc Rubén Daniel (Entre Ríos); Pelly Miles C.(Pba); Penfold Guillermo Arturo (Córdoba); Perette Carlos José (Entre Ríos); Pereyra Sonia; Perez Diego Javier; Pérez Gresia Carlos (Pba); Pérez Hugo Rubén (Entre Ríos); Perez Velez Ricardo (Caba); Perfetti Omar Eduardo (Pba); Petcoff Graciela (Caba); Pisani Torre Eduardo; Pizzolante Gilda (Pba); Podio Luis Eduardo (Pba); Pogoriles Carlos (Caba); Polinori Héctor (Córdoba); Pomar Ana María (Pba); Pomar María Cristina (Pba); Ponce Flavio (Pba); Ponce Miguel (Caba); Ponce Susana Beatriz (San Luis); Ponti German (Pba); Ponton Ana María (Caba); Porrúa Jesús (Pba); Posadas Sebastián (Salta); Pose Rafael Manuel (Mendoza); Pulvirenti Silvia (Pba); Quartucci Elisa (Pba); Quiroga Eduardo (Caba); Quiroga Rosa Lucía (Tucumán); Rábade Mirta (Caba); Ramirez Cármen (Formosa); Raposo Mario (Pba); Ravassi Marcelo (Pba); Repetto María Cecilia (Pba); Rinaldi Norberto (Caba); Riofrio Link Claudio (Santa Fe); Riopedre Osvaldo (Caba); Ríos Marcela (Entre Ríos); Rippe Diego Hernán (Pba); Robles Juan Roberto “Chino ” (Tucumán); Rodríguez Carlos (Mendoza); Rodríguez Prados Rafael (Tucumán); Roigé María Cecilia; Roigt Ricardo (Entre Ríos); Roldán Fernández Amelia; Romero Antonio (San Juan); Romero Corina (Entre Ríos); Ronco Margarita; Ross Jorge Norberto (Caba); Rostagno Liliana D. (Caba); Roulet Elva (Caba); Rua Luis (Pba); Rua Luis Alberto; Rubin Omar Ildefonso; Ruiz Carlos N. (Pba); Ruiz Seri Dely (Santa Fe); Russo Viviana Gabriela (Caba); Saenz Ignacio; Sala Antonio (Entre Ríos); Salazar Elsa (Entre Ríos); Salierno Miguel Ángel (Caba); Salomone Guillermo (Pba); Salort María Graciela (Caba); Salvatore Nicolás; San Martín Guillermo; Sánchez Claudia Patricia (Entre Ríos); Sánchez Horacio Daniel (Pba); Sánchez Ricardo Mario (Pba); Sandoval Doris Cristina (Chubut); Santalla Walter Ariel (Pba); Sappia Jorge (Córdoba); Schkolnik Luis (Caba); Semeria Mario (Pba); Sethson Jorge (Caba); Sierra Gustavo Eduardo; Silva Elena O. (Caba); Sortheix Agustín (Tucumán); Sosa Mario Rubén; Storani Carmen Adelina (Pba); Storani Federico (Pba); Suárez Luis Mariano; Suero Rita Del Carmen (Tucumán); Svarzman Leo (Salta); Talamone Miriam (Santa Fe); Talón Nancy (Santa Fe); Tapia Ramón Ignacio (Chubut); Tassano María Elena (Caba); Tavella Heriberto M. (Pba); Tejo Abelardo Néstor (Pba); Teodosiu Nicolás (Pba); Terrile Ricardo Alejandro (Santa Fe); Teruzzi Florencia (Río Negro); Troccoli Juan Carlos (Pba); Tuñez Fabiana; Uribe Héctor Daniel (Pba); Valdez Selva (Pba); Valdivia María Luisa; Valente Carlos Emilio (Pba); Valente Juan Carlos (Pba); Varisco Andrea Solange (Entre Ríos); Vázquez Antón Alicia Irene (Pba); Vázquez Beatriz (Pba); Vázquez Guillermo Enrique (Entre Ríos); Vázquez Ricardo H. (Pba); Ventureira Alejandro (Pba); Ventureira Laura (Pba); Vercelli Gustavo (Entre Ríos); Ves Losada Juan (Caba); Vesco Cristina (Caba); Vico Abulafia Elva (Córdoba); Vignoli Humberto José (Pba); Vila Luis (Santa Fe); Vilardo Emilia Zulema (Pba); Vizzoni Antonio (Catamarca); Volonte Eduardo A. (Pba); Wagner Osvaldo (Pba); Wandelow Jorge (Caba); Westberg Martín (Pba); Zabala Héctor Luis (Caba); Zabala Nicolás Daniel (Entre Ríos); Zenzano Marta (Salta); Zufiaurre Sol (Entre Ríos); Zunino Gustavo (Caba);

.

Volver