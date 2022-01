Rescataron un pequeño delfín en Orense y lo devolvieron al mar (video)

18 enero, 2022 Leido: 64

Un pequeño delfín apareció en las costas de Orense, a unos dos kilómetros antes de llegar al arroyo Cristiano Muerto. Lo encontró Bautista La Plaza, en una zona seca ante la bajante del mar, por lo que fue necesario socorrerlo para poder devolverlo a las olas. “No andaba nadie en la playa, Bautista se fue solo en el cuatriciclo y cuando nosotros nos acercamos lo vimos que se había metido en el mar pero no entendíamos por qué.

Hasta que lo vimos con el delfín. La idea era devolverlo atrás de la rompiente, que en ese momento era de unos 600 metros, y no lo podíamos hacer nosotros, era imposible. Así que con toallones mojados y con un nylon lo envolvimos y le improvisamos una piletita hasta llegar al Balneario, donde les comentamos a los guardavidas y ellos no tuvieron problema en llevarlo con la moto de agua”, contó Claudio La Plaza.

El riesgo era que el delfín estaba ya muy seco, de hecho había sufrido una rasgadura de su piel, por lo que había que actuar rápidamente. “Lo llevaron y se recuperó enseguida; es habitual que en las sudestadas aparezcan y no siempre se salvan: lo que hay que hacer es mantenerlos mojados, no echarles agua encima cuando abren el orificio que tienen arriba, y devolverlos a aguas tranquilas donde puedan nadar”, aseguró Claudio, que destacó la pasión de su hijo Bautista por los animales.

“Fueron momentos muy lindos, tanto verlo a Bautista con el delfín como a los guardavidas que lo llevaron, con mucha dificultad, al mar de nuevo”, concluyó.

