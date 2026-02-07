Rescate de emergencia: Policoop asistió a un menor y a su padre arrastrados por el mar

7 febrero, 2026 0

Un menor de edad y su padre debieron ser rescatados tras ser arrastrados por el mar en la zona del faro, en un sector utilizado habitualmente para la pesca. El incidente ocurrió cuando ambos se adentraron en el agua para ganar distancia en sus lanzamientos y fueron sorprendidos por la formación de canaletas debido a la marea creciente.

Pablo Escudero, de Policoop, brindó detalles sobre el operativo y confirmó que el menor fue asistido en una de las ambulancias de la entidad. Aunque el niño fue entregado inicialmente a su madre en buen estado, el personal debió regresar al lugar poco después para realizar un segundo control preventivo. Por su parte, el padre del menor sufrió algunas heridas durante el intento de rescate.

En el lugar trabajaron tres unidades de emergencia: dos ambulancias de Policoop y una del hospital local, coordinadas por radio con el cuerpo de guardavidas. Escudero advirtió que el mar se encuentra en condiciones muy peligrosas y pidió a la población extremar los cuidados, señalando que muchas veces el agua parece tranquila pero las corrientes de retorno son muy fuertes.

