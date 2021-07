“Resistir y producir”: Cerealcoop inició formalmente su trabajo en la planta Chaco

Un gran paso para la recuperación de fuentes laborales implicó la reapertura, desde hoy, de la planta Chaco de la cooperativa Cerealcoop, organizada por trabajadores de Cereales 3 Arroyos tras un largo camino de esfuerzos para poder retomar la producción. Participaron los miembros de la cooperativa que preside Sebastián Anta, el director de Empresas Recuperadas, Eduardo Murúa; el intendente Carlos Sánchez y el secretario de Desarrollo Económico municipal, Matías Fhurer.

“Sentimos una emoción muy grande, hemos batallado mucho para llegar a esto. Recuerdo y se me viene a la mente el 2018, cuando quedamos abandonados en Tres Arroyos; las peripecias que tuvimos que hacer los trabajadores y trabajadoras en 2019, para llevar algo de plata para sus casas. Atravesamos promesas sin sentido, nos usaron para muchas cosas, y arrancó el 2020 cuando nos nucleamos y nos acercamos, considerando que teníamos que encontrarle la vuelta a esta situación, porque nos dimos cuenta de que podíamos hacer cosas”, sostuvo Anta, quien preside la cooperativa de trabajo desde su conformación.

Entre quienes brindaron apoyo para concretar la reapertura de la planta, Anta mencionó al contador Marcelo Perilli, “que nos valoró y nos ayudó a crecer como personas y con aptitudes para desarrollar este proyecto, ya un amigo nuestro. A Pablo Escudero, que nos avaló y nos dijo que lo que queríamos hacer era viable, y desde ese momento generamos contactos para viajar a Buenos Aires y encontrarnos con el director de Empresas Recuperadas. Nos preguntábamos entonces si nos recibirían, si sabrían qué pasaba con nosotros. Y desde ese momento, el Vasco, Gisela, Martín, Erica, nos cobijaron y nos permitieron estar en esta situación”, describió.

“Hoy ya tenemos matrícula en el INAES; y nos encontramos con la felicidad de ver a un grupo de trabajadoras y trabajadores que ya están empezando a producir en Cerealcoop. Los veo a mis viejos, veo a la gente que nos ha dado una mano, y no alcanzan las palabras para transmitir la emoción que llevo por dentro. Esto es felicidad absoluta”, sostuvo Anta. También destinó un minuto para agradecer el apoyo de su suegro, recientemente fallecido.

Y destacó el desafío de incorporar a los 85 socios –hoy son entre 30 y 32 los que retomarán la producción- a las líneas de trabajo para, como dijo finalmente: “ocupar, resistir y producir”.

“El municipio estará cerca de este esfuerzo”, dijo Sánchez

Por su parte, el intendente Carlos Alberto Sánchez, felicitó a los trabajadores por el logro de formar la cooperativa y concretar la inauguración de la planta, y sostuvo que “hay que mirar para adelante, y como recién decían, esto da para mucho más, porque haber recuperado una fábrica como esta, con el esfuerzo de muchos trabajadores que en un principio se sentaron en la puerta y después empezaron a pensar en que realmente esto se podía hacer”.

El esfuerzo fue mancomunado con la colaboración de muchos sectores de la sociedad, y Sánchez resaltó la importancia de “recuperar para el distrito una fábrica de estas, dónde materializan la producción primaria dándole un valor agregado importantísimo”.

Asimismo manifestó “una satisfacción como intendente y como vecino de que esto esté en marcha nuevamente y hay que seguir haciendo otro esfuerzo para poner en marcha la otra planta que está dentro del Parque”, la cual hay posibilidades de que vuelva a su funcionamiento. Para finalizar, el intendente reiteró sus felicitaciones y aseguró que “el municipio estará cerca de ellos porque esto nos conviene a todos los vecinos, no es un tema político, es un tema de convivencia y solidaridad, que hace al crecimiento que tiene que tener nuestro distrito”.

“La economía solidaria es una alternativa viable para la recuperación productiva”

Una de las trabajadoras de Cerealcoop dio lectura a una carta enviada a la cooperativa por el concejal Martín Garate, quien se encontraba en sesión mientras se ponía en marcha nuevamente la planta. “Este será el inicio de una nueva y fructífera etapa para los compañeros cooperativistas y sus familias, y el fin de una etapa de padecimientos y luchas. Esto es resultado de la convicción, la lucha y el esfuerzo de quienes quisieron defender esto más allá de las circunstancias que atravesaron. La economía solidaria es una alternativa viable y adecuada, con las políticas necesarias, para impulsar la recuperación productiva y económica”, sostuvo el edil en el texto.

Garate destacó la figura del presidente Anta y recordó el primer viaje a Buenos Aires en el que se iniciaron las gestiones para conformar la cooperativa, “cuando todo era incertidumbre y dudas, pero al regresar estaba la certeza de que el sueño era posible”.

Eduardo Murúa: “estamos recuperando una inversión de 2.400 millones de pesos”

El director nacional de Empresas Recuperadas, Eduardo Murúa, se refirió “al acompañamiento y obligación del Estado de reparar el daño que había producido no solamente el patrón cuando cerró la planta sino las leyes que todavía no acompañan a los trabajadores”.

“Nosotros no nos queremos ir de la función sin dejar los derechos de los trabajadores muy claros porque las leyes hoy todavía nos consideran como de segunda. No es posible que alguien cierre una planta y a los compañeros no se les pague salario ni indemnización y queden desamparados. En función de eso, esto de compañeros que estamos en la gestión y un Estado inteligente que recupera empleo y capital”, subrayó.

Murúa agradeció “a todo el pueblo porque sabía que iba a apoyar a los trabajadores en la recuperación y también supe que desde la Intendencia y todos los lugares nos estuvieron dando una mano. Es importante lo que estamos recuperando. Quizás alguno no valoriza lo que hicieron estos trabajadores pero hoy, con esta planta que rápidamente tendrá 85, y seguramente recuperaremos la otra, estamos recuperando una inversión de 2.400 millones de pesos”.

Finalmente, les pidió a los integrantes de la cooperativa “el desafío enorme de incorporar cada vez más trabajadores, generar una relación distinta con nuestros productores, que la plata que entré acá quede en la cooperativa y en el pueblo de Tres Arroyos y que sean solidarios”.

