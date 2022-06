Resistiremos administrativamente y ante la Justicia que nos arrebaten LU 24

2 junio, 2022

LU24 Radio Tres Arroyos comunica que ante la disposicion del Gobierno Nacional de no renovar las licencias de AM 820 y FM Ilusiones y adjudicarlas a un ciudadano de La Plata sin siquiera notificarnos para competir, hemos iniciado los reclamos pertinentes administrativos y a la Justicia a los efectos de no dejar una fuente de trabajo en riesgo y a una comunidad del sudeste de la Provincia de Buenos Aires sin su radio con la que convive hace 53 años. Solo comunicamos esta cuestion escencial para no entorpecer la tarea de quienes tienen que tomar decisiones. Será Justicia.

