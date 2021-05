Restricciones en Gonzales Chaves contempladas para la fase 3

13 mayo, 2021 Leido: 91

El Departamento Ejecutivo Municipal de Adolfo Gonzales Chaves informó las restricciones horarias y actividades permitidas y no permitidas que rigen para el distrito, establecidas por la Provincia de Buenos Aires para la Fase 3 de la emergencia sanitaria.

ACTIVIDADES NO PERMITIDAS

– Celebración de ritos religiosos en espacios cerrados.

– Actividades sociales y familiares en espacios al aire libre.

– Actividades y reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran cuidados especiales.

– Gimnasios en espacios cerrados.

– Natatorios en espacios cerrados.

– Bibliotecas.

– Mercados y ferias de artesanías o alimentos en espacios cerrados.

– Actividades deportivas colectivas, con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia ventilación natural, más de 10 personas.

– Discotecas, salones de fiestas.

– Viajes grupales de egresados, jubilados, de estudio, competencias deportivas no oficiales.

ACTIVIDADES PERMITIDAS

– Eventos religiosos en espacios públicos al aire libre. (hasta 20 personas).

– Eventos sociales, culturales y recreativos en espacios públicos al aire libre. (hasta 10 personas).

– Talleres culturales al aire libre o espacios cerrados con ventilación natural. (hasta 20 personas).

– Artes escénicas y musicales en espacios públicos al aire libre. (hasta 10 personas).

– Restoranes y bares en interior con aforo. (con aforo 30%).

– Museos. (con aforo 30%).

RESTRICCIÓN HORARIA

– DE 20 A 6 HORAS: Actividad comercial en general.

– DE 23 A 6 HORAS: Actividad de bares y restoranes.

– DE 0 A 6 HORAS: Circulación de personas y actividades no esenciales.

Además, es importante que reforcemos los cuidados para no contagiarnos:

– Mantener distancia social.

– Lavar las manos con frecuencia y utilizar alcohol en gel.

– Usar tapabocas.

– Ventilar los ambientes.

– No compartir mates.

– No saludar con un beso o abrazo.

Volver