Restringirán el financiamiento a las empresas agrícolas que no vendan la mayor parte de la cosecha de trigo y soja

15 mayo, 2020 Leido: 5

Las autoridades del Banco Central (BCRA) dispusieron restringir la posibilidad de acceder a financiamiento a las empresas agrícolas que no comercialicen la mayor parte de la cosecha de trigo y soja 2019/20.

Así lo dispuso la Comunicación “A” 7018 del BCRA, por medio de la cual se estableció que a partir del próximo lunes 18 de mayo las Pymes agrícolas que quieran acceder a los créditos a tasa subsidiada del 24% –ofrecidos por el BCRA– deberán tener en acopio apenas un 5% de su “capacidad de cosecha anual” de “trigo y/o soja (2019/20)”

Los conocedores del tema advierten que la norma estaría redactada de manera incorrecta porque el concepto de acopio sólo puede estar referido al grano físico efectivamente cosechado y no a la “capacidad de cosecha”. Por otra parte, la recolección de soja 2019/20 aún no finalizó en la Argentina.

De todas maneras, consideran que se trata de una barrera para que las Pymes agrícolas puedan acceder a los créditos oficiales con un tasa del 24%, la cual –con una inflación minorista del 46,5%–resulta negativa en términos reales.

La Comunicación “A” 7018 del BCRA también especifica que a partir del próximo lunes para determinar la exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito de toda financiación que se acuerde para grandes empresas agrícolas que no hayan vendido al menos un 95% de su “capacidad de cosecha” de “trigo y/o soja” las entidades financieras deberán multiplicar por cuatro el capital mínimo requerido.

Vale recordar que, según la normativa vigente, las Pymes agropecuarias son aquellas que registran una facturación anual de hasta 547,8 millones de pesos.

Fuente: Valorsoja.com

