Resultados de la 2° fecha del Torneo Regional de Patín Artístico

Los días 17 y 18 de agosto se desarrolló la segunda fecha del Torneo Regional de Patín Artístico de la Asociacion Tandilense del cual forma parte Huracan de Tres Arroyos.



El mismo fue realizado en el Club Colegiales de nuestra ciudad contando con la participación del staff de competencia de Huracan bajo la asistencia de la Técnica Nacional Manuela López.

Los resultados obtenidos fueron:

1ra B JUNIOR

RODRIGUEZ LUDMILA 1ra en Escuela y Libre

2da B 15 AÑOS

DUBINI BIANCA 1ra en Escuela

3ra B 15 AÑOS

DUBINI BIANCA 1ra en Libre

GENOVESI GIULIANA 1ra en Escuela y 2da en Libre

PROMO B 12 AÑOS

DOUMA CAMILA 1ra en Escuela y Libre

1ra C 14 AÑOS

COLONNA NATALI 1ra en Escuela 1ra en Libre

1ra C 17 AÑOS

DEJEAN JULIANA 1ra en Libre

4ta C

GUERRERO CELINA 1ra en Escuela y 2da en Libre

5ta C

9AÑOS

PIÑERO CIELO 1ra en Escuela y Libre

11AÑOS

MURUA GUADALUPE 3ra en Escuela y 4ta en Libre

12 AÑOS

MAROCHI MARTINA 3ra en Libre

14 AÑOS

MARTIN PILAR 1ra en Escuela y 2da en Libre

15 AÑOS

CATALINA BRENDA 1ra en Escuela y Libre

FORMATIVA

9AÑOS

ELGUE TIANA 1ra en Libre

11 AÑOS

TOLOSA VICTORIA 1ra en Libre

12 AÑOS

BRAMAJO PAZ 3ra en Libre

3ra C

10 AÑOS

STEFANINI DELFINA 1ra en Escuela y Libre

12 AÑOS

FLORES SOFIA 1ra en Escuela y Libre

STEFANINI VALENTINA 2da en Escuela y 3ta en Libre

13 AÑOS

MONJES LUCIA 1ra en Libre 3ra en Escuela

PANIGA IARA 1ra en Escuela y 5ta en Libre

14 AÑOS

ROLANDO GIULIANA 3ra en Libre 1ra en Escuela

2da C

10 AÑOS

RODRIGUEZ MELODY 1ra en Escuela y Libre

12 AÑOS

AZPEITIA CATALINA 3ra en Escuela y 2da Libre

13 AÑOS

RODRIGUEZ MILAGROS 2da en Escuela y Libre

14 AÑOS

ELICECHE ORIANA 2da en Libre

15 AÑOS

HERNANDEZ VALENTINA 1ra en Libre